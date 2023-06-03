Фестиваль кінного спорту в Афінах-2023: український вершник виборов "бронзу"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Український вершник Костянтин Золін здобув "бронзу" у конкурі на "Фестивалі кінного спорту в Афінах-2023". Про це пише УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
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Зазначається, що змагання є етапом серії Longines EEF (південний регіон) і проходять з 1 по 4 червня в Олімпійському центрі кінного спорту в Маркопуло.
Загалом, у фестивалі беруть участь понад 150 спортсменів з країн Європи.
Костянтин у парі з Hending van de Bresser з третім результатом подолали маршрут CSIO3* Гран-Прі з висотою перешкод 155 см. Переможцем став італієць Філіппо Кодекаса.
Нагадаємо
Українська вершниця посіла третє місце на етапі Кубка світу з конкуру.