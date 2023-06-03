Фестиваль конного спорта в Афинах-2023: украинский всадник завоевал "бронзу"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Украинский всадник Константин Золин получил "бронзу" в конкуре на "Фестивале конного спорта в Афинах-2023". Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.
Детали
Отмечается, что соревнования являются этапом серии Longines EEF (южный регион) и проходят с 1 по 4 июня в Олимпийском центре конного спорта в Маркопуло.
В общем, в фестивале принимают участие более 150 спортсменов из стран Европы.
Константин в паре с Hending van de Bresser с третьим результатом преодолели маршрут CSIO3* Гран-При с высотой препятствий 155 см. Победителем стал итальянец Филиппо Кодекаса.
Напомним
Украинская всадница заняла третье место на этапе Кубка мира по конкуру.