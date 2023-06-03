Фестиваль конного спорта в Афинах-2023: украинский всадник завоевал "бронзу"

Детали

Отмечается, что соревнования являются этапом серии Longines EEF (южный регион) и проходят с 1 по 4 июня в Олимпийском центре конного спорта в Маркопуло.

В общем, в фестивале принимают участие более 150 спортсменов из стран Европы.

Константин в паре с Hending van de Bresser с третьим результатом преодолели маршрут CSIO3* Гран-При с высотой препятствий 155 см. Победителем стал итальянец Филиппо Кодекаса.

Напомним

Украинская всадница заняла третье место на этапе Кубка мира по конкуру.