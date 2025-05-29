Ферментований часник, базальтове борошно, крафтові полтавські галушки: оголошено переможців конкурсу "Роби своє" від БФ "МХП-Громаді"

Історія конкурсу бізнес-ідей "Роби своє" від Благодійного фонду "МХП-Громаді" поповнилася новими проєктами-переможцями. Конкурсна комісія обрала 80 найкращих ініціатив з-поміж 502 заявок. На реалізацію кожної із них автори отримають до 100 тис. грн грантової підтримки. Деякі з них лише стартують, інші — передбачають масштабування. Серед них – унікальні бізнеси з вирощування креветок, виготовлення ферментованого часнику, базальтового борошна і навіть крафтове виробництво полтавських галушок та корму для безпритульних тварин. Весь пул проєктів-переможців включає 32 бізнеси, ініційовані ветеранами або їхніми родинами. Найбільше проєктів у напрямах крафтового виробництва, продовольчої безпеки та побутових послуг.

За 10 років діяльності БФ "МХП-Громаді" разом зі своїм стратегічним партнером компанією МХП підтримали 548 бізнес-ініціатив на суму понад 38 млн грн. За словами директора Благодійного фонду "МХП-Громаді" Олександра Пахолюка, за час роботи організації підтримка малого бізнесу в громадах стала важливим напрямом діяльності Фонду, адже передбачає не лише підсилення дрібного підприємництва, а й формування сталості розвитку бізнесу в громадах.

Підтримка малого бізнесу — це не лише економічне питання, а стратегічний крок до сталого розвитку громад. Бо коли бізнес працює, гроші залишаються всередині громади. Проте головне в цьому – люди, які залишаються в своїх селах та містечках і готові надавати послуги, організовувати невеликі виробництва, гуртуватися та навчатися, щоб самими робити свою громаду сильнішою, потужнішою, стійкішою. Підтримуючи малий бізнес сьогодні, ми інвестуємо в сильні, самодостатні та життєздатні громади завтра, - наголошує Олександр Пахолюк.

На думку Аліка Мкртчяна, відомого шеф-кухаря, креативного директора кулінарного напряму МХП і члена конкурсної комісії "Роби своє-2025", масштаб конкурсу щороку зростає, він набуває популярності та дає можливість отримати підтримку тим, хто готовий і вміє працювати або серйозно налаштований на запуск власної справи.

Мене захоплює діапазон проєктів, на які учасники хотіли отримати грант, починаючи від вирощування мікрогріну, закінчуючи вже сталим бізнесом. Цікавими були виробництво молочної продукції, сироварні, бджолярство. Вражають маленькі кафе в селах, де зовсім немає закладів громадського харчування, але люди хочуть почати власну справу і відкривають маленькі кав'ярні. Є навіть кулінарно-історичні проєкти! Особливо тішить те, що учасники не здаються у складних життєвих обставинах, а навпаки — хочуть розвиватися і після демобілізації, і навіть, втративши рідних. Цей конкурс для мене вкотре дає змогу пишатися українцями! – переконаний Алік Мкртчян.

Свої рекомендації переможцям надав і Артем Бєлєнков, начальник штабу 412 окремого полку безпілотних систем СБС, співзасновник компаній Smart Farming та VkursiAgro, який оцінював подані на конкурс проєктні заявки.

В умовах війни та економічної турбулентності малий бізнес в Україні зобов’язаний не лише вистояти, а й шукати нові можливості для розвитку. Додаткові можливості сьогодні лежать у площині технологічної модернізації, обміну досвідом, партнерства, колаборації та залучення міжнародних активів та програм. Пошук нових ринків та ніш відкриває вікна для інновацій, експорту, цифровізації та переосмислення бізнес-моделей. Головне - бути гнучким, відкритим до змін і не боятися використовувати всі доступні ресурси. Це ті інструменти, які й допоможуть вистояти державі, як інституції, та закласти фундамент для майбутнього зростання у післявоєнній Україні – коментує Артем Бєлєнков.

Як зазначила Марина Токарєва, бізнес-тренерка, бізнес-менторка, засновниця та лекторка Format University, керівниця консалтингового проєкту FORMAT, яка дала свої висновки щодо оцінки проєктних заявок учасників конкурсу бізнес-ідей "Роби своє", грантові заявки – це не тільки про грантування.

Завдяки участі у таких конкурсах автори бізнес-ініціатив вчаться пропрацьовувати власні ідеї та їхню сталість, а також усвідомлюють весь масштаб впливу діяльності їхнього бізнесу на розвиток та підтримку свого містечка чи села і, власне, регіону в цілому. Проте найважливіше в цьому проєкті для мікропідприємництва – це підтримка з боку великого бізнесу, який вже має досвід масштабування. Це допомагає власника малого бізнесу повірити в себе і пройти складний шлях разом, - зазначає Марина Токарєва.

Такі конкурси, як вважає Антон Рубан, підприємець, військовий і член конкурсної комісії "Роби своє-2025", додають впевненості і розуміння того, що підприємець має підтримку і йому є на кого рівнятися.

Вкрай важливо, коли великі компанії інвестують у підтримку малого й середнього бізнесу, і таким чином створюється своєрідна екосистема, що робить нашу країну сильнішою, - додає Антон Рубан.

За словами організаторів конкурсу, на переможців чекають навчальні курси та менторська підтримка.