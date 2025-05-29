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Ферментований часник, базальтове борошно, крафтові полтавські галушки: оголошено переможців конкурсу "Роби своє" від БФ "МХП-Громаді"

Київ • УНН

 • 554 перегляди

БФ «МХП-Громаді» обрав 80 переможців конкурсу «Роби своє», які отримають до 100 тис. грн на реалізацію бізнес-ідей, включаючи виробництво крафтових продуктів та підтримку ветеранів.

Ферментований часник, базальтове борошно, крафтові полтавські галушки: оголошено переможців конкурсу "Роби своє" від БФ "МХП-Громаді"

Історія конкурсу бізнес-ідей "Роби своє" від Благодійного фонду "МХП-Громаді" поповнилася новими проєктами-переможцями. Конкурсна комісія обрала 80 найкращих ініціатив з-поміж 502 заявок. На реалізацію кожної із них  автори отримають до 100 тис. грн грантової підтримки. Деякі з них лише стартують, інші — передбачають масштабування. Серед них – унікальні бізнеси з вирощування креветок, виготовлення  ферментованого часнику,  базальтового борошна і навіть  крафтове виробництво полтавських галушок та корму для безпритульних тварин. Весь пул проєктів-переможців включає 32 бізнеси, ініційовані ветеранами або їхніми родинами. Найбільше проєктів у напрямах крафтового виробництва, продовольчої безпеки та побутових послуг.                                        

За 10 років діяльності БФ "МХП-Громаді" разом зі своїм стратегічним партнером компанією МХП підтримали 548 бізнес-ініціатив на суму понад 38 млн грн. За словами директора Благодійного фонду "МХП-Громаді" Олександра Пахолюка, за час роботи організації підтримка малого бізнесу в громадах стала важливим напрямом діяльності Фонду, адже передбачає не лише підсилення дрібного підприємництва, а й формування сталості розвитку бізнесу в громадах. 

  • Підтримка малого бізнесу — це не лише економічне питання, а стратегічний крок до сталого розвитку громад. Бо коли бізнес працює, гроші залишаються всередині громади. Проте головне в цьому – люди, які залишаються в своїх селах та містечках і готові надавати послуги, організовувати невеликі виробництва, гуртуватися та навчатися, щоб самими робити свою громаду сильнішою, потужнішою, стійкішою. Підтримуючи малий бізнес сьогодні, ми інвестуємо в сильні, самодостатні та життєздатні громади завтра, - наголошує Олександр Пахолюк. 

    На думку Аліка Мкртчяна, відомого шеф-кухаря, креативного директора кулінарного напряму МХП і члена конкурсної комісії "Роби своє-2025", масштаб конкурсу щороку зростає, він набуває популярності та дає можливість отримати  підтримку тим, хто готовий і вміє працювати або серйозно налаштований на запуск власної справи. 

    • Мене захоплює діапазон проєктів, на які учасники хотіли отримати грант, починаючи від вирощування мікрогріну, закінчуючи вже сталим бізнесом. Цікавими були виробництво молочної продукції, сироварні, бджолярство. Вражають маленькі кафе в селах, де зовсім немає закладів громадського харчування, але люди хочуть почати власну справу і відкривають маленькі кав'ярні. Є навіть кулінарно-історичні проєкти! Особливо тішить те, що учасники не здаються у складних життєвих обставинах, а навпаки — хочуть розвиватися і після демобілізації, і навіть, втративши рідних. Цей конкурс для мене вкотре дає змогу пишатися українцями! – переконаний Алік Мкртчян. 

      Свої рекомендації переможцям надав і Артем Бєлєнков, начальник штабу 412 окремого полку безпілотних систем СБС, співзасновник компаній Smart Farming та VkursiAgro, який оцінював подані на конкурс проєктні заявки. 

      • В умовах війни та економічної турбулентності малий бізнес в Україні зобов’язаний не лише вистояти, а й шукати нові можливості для розвитку. Додаткові можливості сьогодні лежать у площині технологічної модернізації, обміну досвідом, партнерства, колаборації та залучення міжнародних  активів та програм. Пошук нових ринків та ніш відкриває вікна для інновацій, експорту, цифровізації та переосмислення бізнес-моделей. Головне - бути гнучким, відкритим до змін і не боятися використовувати всі доступні ресурси. Це ті інструменти, які й допоможуть вистояти державі, як  інституції, та закласти фундамент для майбутнього зростання у післявоєнній Україні – коментує Артем Бєлєнков.

        Як зазначила Марина Токарєва, бізнес-тренерка, бізнес-менторка, засновниця та лекторка Format University, керівниця консалтингового проєкту FORMAT, яка дала свої висновки щодо оцінки проєктних заявок учасників конкурсу бізнес-ідей "Роби своє", грантові заявки – це не тільки про грантування. 

        • Завдяки участі у таких конкурсах автори бізнес-ініціатив вчаться пропрацьовувати власні ідеї та їхню сталість, а також усвідомлюють весь масштаб впливу діяльності їхнього бізнесу на розвиток та підтримку свого містечка чи села і, власне, регіону в цілому. Проте найважливіше в цьому проєкті для мікропідприємництва – це підтримка з боку великого бізнесу, який вже має досвід масштабування. Це допомагає власника малого бізнесу повірити в себе і пройти складний шлях разом, - зазначає Марина Токарєва.

          Такі конкурси, як вважає Антон Рубан, підприємець, військовий і член конкурсної комісії "Роби своє-2025",  додають впевненості і розуміння того, що підприємець має підтримку і йому є на кого рівнятися. 

          • Вкрай важливо, коли великі компанії інвестують у підтримку малого й середнього бізнесу, і таким чином створюється своєрідна  екосистема, що робить нашу країну сильнішою, - додає Антон Рубан

            За словами організаторів конкурсу, на переможців чекають навчальні курси та менторська підтримка. 

            Лілія Подоляк

            Лілія Подоляк

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