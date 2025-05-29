Ферментированный чеснок, базальтовая мука, крафтовые полтавские галушки: объявлены победители конкурса "Роби своє" от БФ "МХП-Громаді"

История конкурса бизнес-идей "Роби своє" от Благотворительного фонда "МХП-Громаді" пополнилась новыми проектами-победителями. Конкурсная комиссия выбрала 80 лучших инициатив из 502 заявок. На реализацию каждой из них авторы получат до 100 тыс. грн грантовой поддержки. Некоторые из них только стартуют, другие — предусматривают масштабирование. Среди них – уникальные бизнесы по выращиванию креветок, изготовлению ферментированного чеснока, базальтовой муки и даже крафтовое производство полтавских галушек и корма для бездомных животных. Весь пул проектов-победителей включает 32 бизнеса, инициированные ветеранами или их семьями. Больше всего проектов в направлениях крафтового производства, продовольственной безопасности и бытовых услуг.

За 10 лет деятельности БФ "МХП-Громаді" вместе со своим стратегическим партнером компанией МХП поддержали 548 бизнес-инициатив на сумму более 38 млн грн. По словам директора Благотворительного фонда "МХП-Громаді" Александра Пахолюка, за время работы организации поддержка малого бизнеса в громадах стала важным направлением деятельности Фонда, ведь предусматривает не только усиление мелкого предпринимательства, но и формирование устойчивости развития бизнеса в громадах.

Поддержка малого бизнеса — это не только экономический вопрос, а стратегический шаг к устойчивому развитию громад. Потому что когда бизнес работает, деньги остаются внутри громады. Однако главное в этом – люди, которые остаются в своих селах и городках и готовы предоставлять услуги, организовывать небольшие производства, объединяться и учиться, чтобы самим делать свою громаду сильнее, мощнее, устойчивее. Поддерживая малый бизнес сегодня, мы инвестируем в сильные, самодостаточные и жизнеспособные громады завтра, - отмечает Александр Пахолюк.

По мнению Алика Мкртчяна, известного шеф-повара, креативного директора кулинарного направления МХП и члена конкурсной комиссии "Роби своє-2025", масштаб конкурса ежегодно растет, он приобретает популярность и дает возможность получить поддержку тем, кто готов и умеет работать или серьезно настроен на запуск собственного дела.

Меня восхищает диапазон проектов, на которые участники хотели получить грант, начиная от выращивания микрогрина, заканчивая уже устоявшимся бизнесом. Интересными были производство молочной продукции, сыроварни, пчеловодство. Впечатляют маленькие кафе в селах, где совсем нет заведений общественного питания, но люди хотят начать собственное дело и открывают маленькие кофейни. Есть даже кулинарно-исторические проекты! Особенно радует то, что участники не сдаются в сложных жизненных обстоятельствах, а наоборот — хотят развиваться и после демобилизации, и даже, потеряв родных. Этот конкурс для меня в очередной раз дает возможность гордиться украинцами! – убежден Алик Мкртчян.

Свои рекомендации победителям предоставил и Артем Беленков, начальник штаба 412 отдельного полка беспилотных систем СБС, соучредитель компаний Smart Farming и VkursiAgro, который оценивал представленные на конкурс проектные заявки.

В условиях войны и экономической турбулентности малый бизнес в Украине обязан не только выстоять, но и искать новые возможности для развития. Дополнительные возможности сегодня лежат в плоскости технологической модернизации, обмена опытом, партнерства, коллаборации и привлечения международных активов и программ. Поиск новых рынков и ниш открывает окна для инноваций, экспорта, цифровизации и переосмысления бизнес-моделей. Главное - быть гибким, открытым к изменениям и не бояться использовать все доступные ресурсы. Это те инструменты, которые и помогут выстоять государству, как институции, и заложить фундамент для будущего роста в послевоенной Украине – комментирует Артем Беленков.

Как отметила Марина Токарева, бизнес-тренер, бизнес-ментор, основательница и лектор Format University, руководитель консалтингового проекта FORMAT, которая дала свои выводы по оценке проектных заявок участников конкурса бизнес-идей "Роби своє", грантовые заявки – это не только о грантировании.

Благодаря участию в таких конкурсах авторы бизнес-инициатив учатся прорабатывать собственные идеи и их устойчивость, а также осознают весь масштаб влияния деятельности их бизнеса на развитие и поддержку своего городка или села и, собственно, региона в целом. Однако самое важное в этом проекте для микропредпринимательства – это поддержка со стороны крупного бизнеса, который уже имеет опыт масштабирования. Это помогает владельцу малого бизнеса поверить в себя и пройти сложный путь вместе, - отмечает Марина Токарева.

Такие конкурсы, как считает Антон Рубан, предприниматель, военный и член конкурсной комиссии "Роби своє-2025", добавляют уверенности и понимания того, что у предпринимателя есть поддержка и ему есть на кого равняться.

Крайне важно, когда крупные компании инвестируют в поддержку малого и среднего бизнеса, и таким образом создается своеобразная экосистема, что делает нашу страну сильнее, - добавляет Антон Рубан.

По словам организаторов конкурса, победителей ждут учебные курсы и менторская поддержка.