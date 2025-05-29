Ферментированный чеснок, базальтовая мука, крафтовые полтавские галушки: объявлены победители конкурса "Роби своє" от БФ "МХП-Громаді"
Киев • УНН
БФ «МХП-Громаді» выбрал 80 победителей конкурса «Делай свое», которые получат до 100 тыс. грн на реализацию бизнес-идей, включая производство крафтовых продуктов и поддержку ветеранов.
История конкурса бизнес-идей "Роби своє" от Благотворительного фонда "МХП-Громаді" пополнилась новыми проектами-победителями. Конкурсная комиссия выбрала 80 лучших инициатив из 502 заявок. На реализацию каждой из них авторы получат до 100 тыс. грн грантовой поддержки. Некоторые из них только стартуют, другие — предусматривают масштабирование. Среди них – уникальные бизнесы по выращиванию креветок, изготовлению ферментированного чеснока, базальтовой муки и даже крафтовое производство полтавских галушек и корма для бездомных животных. Весь пул проектов-победителей включает 32 бизнеса, инициированные ветеранами или их семьями. Больше всего проектов в направлениях крафтового производства, продовольственной безопасности и бытовых услуг.
За 10 лет деятельности БФ "МХП-Громаді" вместе со своим стратегическим партнером компанией МХП поддержали 548 бизнес-инициатив на сумму более 38 млн грн. По словам директора Благотворительного фонда "МХП-Громаді" Александра Пахолюка, за время работы организации поддержка малого бизнеса в громадах стала важным направлением деятельности Фонда, ведь предусматривает не только усиление мелкого предпринимательства, но и формирование устойчивости развития бизнеса в громадах.
- Поддержка малого бизнеса — это не только экономический вопрос, а стратегический шаг к устойчивому развитию громад. Потому что когда бизнес работает, деньги остаются внутри громады. Однако главное в этом – люди, которые остаются в своих селах и городках и готовы предоставлять услуги, организовывать небольшие производства, объединяться и учиться, чтобы самим делать свою громаду сильнее, мощнее, устойчивее. Поддерживая малый бизнес сегодня, мы инвестируем в сильные, самодостаточные и жизнеспособные громады завтра, - отмечает Александр Пахолюк.
По мнению Алика Мкртчяна, известного шеф-повара, креативного директора кулинарного направления МХП и члена конкурсной комиссии "Роби своє-2025", масштаб конкурса ежегодно растет, он приобретает популярность и дает возможность получить поддержку тем, кто готов и умеет работать или серьезно настроен на запуск собственного дела.
- Меня восхищает диапазон проектов, на которые участники хотели получить грант, начиная от выращивания микрогрина, заканчивая уже устоявшимся бизнесом. Интересными были производство молочной продукции, сыроварни, пчеловодство. Впечатляют маленькие кафе в селах, где совсем нет заведений общественного
питания, но люди хотят начать собственное дело и открывают маленькие кофейни. Есть даже кулинарно-исторические проекты! Особенно радует то, что участники не сдаются в сложных жизненных обстоятельствах, а наоборот — хотят развиваться и после демобилизации, и даже, потеряв родных. Этот конкурс для меня в очередной раз дает возможность гордиться украинцами! – убежден Алик Мкртчян.
Свои рекомендации победителям предоставил и Артем Беленков, начальник штаба 412 отдельного полка беспилотных систем СБС, соучредитель компаний Smart Farming и VkursiAgro, который оценивал представленные на конкурс проектные заявки.
- В условиях войны и экономической турбулентности малый бизнес в Украине обязан не только выстоять, но и искать новые возможности для развития. Дополнительные возможности сегодня лежат в плоскости технологической модернизации, обмена опытом, партнерства, коллаборации и привлечения международных активов и программ. Поиск новых рынков и ниш открывает окна для инноваций, экспорта, цифровизации и переосмысления бизнес-моделей. Главное - быть гибким, открытым к изменениям и не бояться использовать все доступные ресурсы. Это те инструменты, которые и помогут выстоять государству, как институции, и заложить фундамент для будущего роста в послевоенной Украине – комментирует Артем Беленков.
Как отметила Марина Токарева, бизнес-тренер, бизнес-ментор, основательница и лектор Format University, руководитель консалтингового проекта FORMAT, которая дала свои выводы по оценке проектных заявок участников конкурса бизнес-идей "Роби своє", грантовые заявки – это не только о грантировании.
- Благодаря участию в таких конкурсах авторы бизнес-инициатив учатся прорабатывать собственные идеи и их устойчивость, а также осознают весь масштаб влияния деятельности их бизнеса на развитие и поддержку своего городка или села и, собственно, региона в целом. Однако самое важное в этом проекте для микропредпринимательства – это поддержка со стороны крупного бизнеса, который уже имеет опыт масштабирования. Это помогает владельцу малого бизнеса поверить в себя и пройти сложный путь вместе, - отмечает Марина Токарева.
Такие конкурсы, как считает Антон Рубан, предприниматель, военный и член конкурсной комиссии "Роби своє-2025", добавляют уверенности и понимания того, что у предпринимателя есть поддержка и ему есть на кого равняться.
- Крайне важно, когда крупные компании инвестируют в поддержку малого и среднего бизнеса, и таким образом создается своеобразная экосистема, что делает нашу страну сильнее, - добавляет Антон Рубан.
По словам организаторов конкурса, победителей ждут учебные курсы и менторская поддержка.