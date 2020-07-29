Федині вручили обвинувальний акт у справі щодо погроз Зеленському

“Насправді цей обвинувальний акт є підсумком так званого процесу слідства, після вручення обвинувального акту справа передається безпосередньо до суду. У нас з Марусею (Олена Біленька —ред. ) й іншими фігурантами подібних справ була все ж думка, що президенту не хочеться бути опущеним до рівня потерпілого, можливо його хтось підставив”, — сказала Федина.

За її словами, поки справа передається до суду до нього повинен прийти потерпілий та заявити у чому загроза його життю.

Як повідомлялося, завершено досудове розслідування у справі щодо погроз вбивством Президенту України Володимиру Зеленському.

Нагадаємо, народному депутату України Софії Федині повідомлено про підозру у погрозі вбивством Президенту України, вчиненій у зв’язку із його державною діяльністю (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 346 Кримінального кодексу України).

Слідством встановлено, що народний депутат Софія Федина, діючи за попередньою змовою групою осіб з громадянкою Марусею Звіробій, 26 жовтня 2019 року, перебуваючи у одній з кав’ярень Львова, під час онлайн-трансляції спільного відеозвернення через соціальну мережу Facebook та відеохостинг YouTube, висловила усні погрози вбивством щодо Президента України Володимира Зеленського у зв’язку з його державною діяльністю.