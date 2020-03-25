Федерація профспілок закликала профоб’єднання здійснювати моніторинг епідситуації
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Федерація профспілок України (ФПУ) продовжує працювати під час карантину, тож закликає профоб’єднання здійснювати постійний моніторинг епідеміологічної ситуації. Про це стало відомо зі звернення голови Федерації профспілок України Григорія Осового до членів профспілок, органів державної влади і роботодавців щодо підтримки працюючих людей, передає УНН.
Так, ФПУ продовжує працювати, організовуючи свою роботу з урахуванням прийнятих рішень уряду та рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо запобігання поширенню пандемії, спричиненої коронавірусом.
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"Звертаємося до всеукраїнських профспілок і територіальних профоб’єднань з проханням здійснювати постійний моніторинг епідеміологічної, соціально-економічної ситуації, акумулювати зауваження та пропозиції від членів профспілок до антикризових заходів та надсилати до ФПУ, а ті, що потребують вирішення на місцевому рівні - передавати органам місцевої самоврядування та державного управління", - йдеться у зверненні.
Нагадаємо, що уряд запровадив режим надзвичайної ситуації по всій території України до 24 квітня.