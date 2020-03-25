Кабмін підтримав проект постанови про забезпечення трудових прав під час карантину

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Кабінет міністрів України підтримав з доопрацюванням в одноденний термін проект постанови про деякі питання забезпечення трудових прав державних службовців, працівників державних органів, підприємств, установ та організацій на час встановлення карантину у звʼязку із загостренням ситуації, повʼязаної з поширенням випадків гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Відповідний проект постанови був підтриманий на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.

"Звертаємо увагу, що за працівниками зберігаються їх трудові права і оплата праці на час карантину та впродовж роботи з дому. Це стосується як держслужбовців, так і працівників приватного сектору, а також рекомендуємо утриматись від застосування звільнень громадян, передбачених пунктами 1, 3, 4 ст. 40 Кодексу законів про працю", - сказав міністр юстиції Денис Малюська, презентуючи проект постанови.

Постанову підтримали з доопрацюванням з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні підтримав запровадження на 30 днів надзвичайної ситуації на всій території України.

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