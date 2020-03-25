Кабмин поддержал проект постановления об обеспечении трудовых прав во время карантина

КИЕВ. 25 марта. УНН. Кабинет министров Украины поддержал с доработкой в однодневный срок проект постановления о некоторых вопросах обеспечения трудовых прав государственных служащих, работников государственных органов, предприятий, учреждений и организаций на время установления карантина в связи с обострением ситуации, связанной с распространением случаев острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Соответствующий проект постановления был поддержан на заседании правительства, передает корреспондент УНН.