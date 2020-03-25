Федерация профсоюзов призвала профобъединения осуществлять мониторинг эпидситуации
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Федерация профсоюзов Украины (ФПУ) продолжает работать во время карантина, поэтому призывает профобъединения осуществлять постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации. Об этом стало известно из обращения главы Федерации профсоюзов Украины Григория Осового к членам профсоюзов, органов государственной власти и работодателям по поддержке работающих людей, передает УНН.
Так, ФПУ продолжает работать, организуя свою работу с учетом принятых решений правительства и рекомендаций Всемирной организации здравоохранения по предотвращению распространения пандемии, вызванной коронавирусом.
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"Обращаемся к всеукраинским профсоюзам и территориальным профобъединениям с просьбой осуществлять постоянный мониторинг эпидемиологической, социально-экономической ситуации, аккумулировать замечания и предложения от членов профсоюзов к антикризисным мерам и направлять в ФПУ, а те, которые требуют решения на местном уровне - передавать органам местного самоуправления и государственного управления", - говорится в обращении.
Напомним, что правительство ввело режим чрезвычайной ситуации по всей территории Украины до 24 апреля.