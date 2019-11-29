ФДМУ підставляє Президента кадровим рішенням по "Електроважмашу" - експерти
Київ • УНН
КИЇВ. 29 нояября. УНН. Політика ФДМУ по задоволенню в ході великої приватизації протиборчих олігархічних груп, підірве імідж Зеленського, як за кордоном, так і всередині країни. Так провідні українські експерти відреагували на рішення Фонду держмайна призначити на посаду виконуючого обов'язки генерального директора ДП «Електроважмаш» лобіста групи "Метінвест" Віктора Бусько.
На думку журналіста і політолога Яніни Соколовської, велика приватизація лише піділлє масла в "двигун внутрішнього згоряння" кредитів довіри, виданих Зеленському виборцями і зарубіжними партнерами. "Європейське співтовариство постійно критикує Зеленського за його зв'язок з олігархами. І те, що ФДМУ ділить держвласність між Коломойським і Ахметовим, є на мій погляд ще одним яскравим тому підтвердженням. Рішення по "Електроважмашу" - звичайний "договірняк". Якщо говорити в цілому, політика ФДМУ в інтересах певної групи олігархів, по ідеї, повинна сильно підірвати імідж Зеленського в особі західних партнерів. В Україні рейтинги Зеленського вже почали падати. Думаю, цей процес неминуче триватиме після того, як державні активи будуть остаточно перерозподілені ", - резюмувала Соколовська.
Оцінювати прийдешню в Україні "велику приватизацію" більш глобально, не переходячи на особистості і конкретні активи, закликає економічний експерт Юрій Гаврилечко. "Всі кадрові призначення, які проводяться зараз на державні підприємства, є, м'яко кажучи, вельми сумнівними. Класика жанру - "Укроборонпром", починаючи з Абромавічус, Найєма, Вітренко і іже з ними. На жаль, я бачу загальну тенденцію, спрямовану на те, щоб усіма силами постаратися в переддень приватизації мінімізувати вартість активів державних підприємств і дуже швидко їх розпродати. У цю схему не вписуються будь-які потенційні інвестори, які мають намір розвивати приватизовані підприємства. Якщо покупець буде банкрутити і знищувати - це потрібний покупець. Якщо відновлювати і розвивати - неугодний ", - переконаний аналітик.
Як повідомлялося раніше, у вересні 2019 року, Зеленський поставив завдання Верховній Раді, Кабінету міністрів і ФДМУ максимально прискорити процес підготовки до великої приватизації активів державних підприємств. "Розпочати підготовку великих державних компаній до приватизації і залучення стратегічних радників ... Провести перший конкурс не пізніше 1 квітня 2020 року", - заявив Зеленський на зустрічі з керівництвом Верховної Ради, Кабінету міністрів та правоохоронних органів.
Незважаючи на максимально стислі терміни, глава ФДМУ Дмитро Сенниченко пообіцяв виконати доручення Зеленського, заявивши, що його коефіцієнт корисної дії від великої приватизації вже в 2020 році повинен поповнити держбюджет на 6 млрд грн. "На наступний рік у мене є КПІ продати великих держкомпаній на суму не менше 6 млрд грн. Плюс мала приватизація - також 6 млрд грн. Від оренди плануємо отримати 3-4 млрд грн. Будемо дуже старатися, щоб все вийшло ", - резюмував Сенниченко.