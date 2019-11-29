ФДМУ підставляє Президента кадровим рішенням по "Електроважмашу" - експерти

ukru
16:46 • 18360 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

12:30 • 44755 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 117539 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 110098 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 129209 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 127268 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 127391 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 171582 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 268626 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 262321 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
0.7 м/с
42 %
755 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
рашисти завербували 14-річну для теракту під погрозами відвертих фото і хотіли її підірвати: дівчину затримали

рашисти завербували 14-річну для теракту під погрозами відвертих фото і хотіли її підірвати: дівчину затримали

21 березня, 08:16 • 34724 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 75505 перегляди
Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

21 березня, 10:20 • 51942 перегляди
Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

21 березня, 11:00 • 96244 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 45102 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

17:51 • 334 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 117541 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 129210 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 127268 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 112149 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

15:12 • 12664 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

14:59 • 11724 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 45102 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 75505 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 106241 перегляди
Актуальне
ФДМУ підставляє Президента кадровим рішенням по "Електроважмашу" - експерти

ФДМУ підставляє Президента кадровим рішенням по "Електроважмашу" - експерти

Київ • УНН

 • 5107 перегляди

КИЇВ. 29 нояября. УНН. Політика ФДМУ по задоволенню в ході великої приватизації протиборчих олігархічних груп, підірве імідж Зеленського, як за кордоном, так і всередині країни. Так провідні українські експерти відреагували на рішення Фонду держмайна призначити на посаду виконуючого обов'язки генерального директора ДП «Електроважмаш» лобіста групи "Метінвест" Віктора Бусько.

На думку журналіста і політолога Яніни Соколовської, велика приватизація лише піділлє масла в "двигун внутрішнього згоряння" кредитів довіри, виданих Зеленському виборцями і зарубіжними партнерами. "Європейське співтовариство постійно критикує Зеленського за його зв'язок з олігархами. І те, що ФДМУ ділить держвласність між Коломойським і Ахметовим, є на мій погляд ще одним яскравим тому підтвердженням. Рішення по "Електроважмашу" - звичайний "договірняк". Якщо говорити в цілому, політика ФДМУ в інтересах певної групи олігархів, по ідеї, повинна сильно підірвати імідж Зеленського в особі західних партнерів. В Україні рейтинги Зеленського вже почали падати. Думаю, цей процес неминуче триватиме після того, як державні активи будуть остаточно перерозподілені ", - резюмувала Соколовська.

Оцінювати прийдешню в Україні "велику приватизацію" більш глобально, не переходячи на особистості і конкретні активи, закликає економічний експерт Юрій Гаврилечко. "Всі кадрові призначення, які проводяться зараз на державні підприємства, є, м'яко кажучи, вельми сумнівними. Класика жанру - "Укроборонпром", починаючи з Абромавічус, Найєма, Вітренко і іже з ними. На жаль, я бачу загальну тенденцію, спрямовану на те, щоб усіма силами постаратися в переддень приватизації мінімізувати вартість активів державних підприємств і дуже швидко їх розпродати. У цю схему не вписуються будь-які потенційні інвестори, які мають намір розвивати приватизовані підприємства. Якщо покупець буде банкрутити і знищувати - це потрібний покупець. Якщо відновлювати і розвивати - неугодний ", - переконаний аналітик.

Як повідомлялося раніше, у вересні 2019 року, Зеленський поставив завдання Верховній Раді, Кабінету міністрів і ФДМУ максимально прискорити процес підготовки до великої приватизації активів державних підприємств. "Розпочати підготовку великих державних компаній до приватизації і залучення стратегічних радників ... Провести перший конкурс не пізніше 1 квітня 2020 року", - заявив Зеленський на зустрічі з керівництвом Верховної Ради, Кабінету міністрів та правоохоронних органів.

Незважаючи на максимально стислі терміни, глава ФДМУ Дмитро Сенниченко пообіцяв виконати доручення Зеленського, заявивши, що його коефіцієнт корисної дії від великої приватизації вже в 2020 році повинен поповнити держбюджет на 6 млрд грн. "На наступний рік у мене є КПІ продати великих держкомпаній на суму не менше 6 млрд грн. Плюс мала приватизація - також 6 млрд грн. Від оренди плануємо отримати 3-4 млрд грн. Будемо дуже старатися, щоб все вийшло ", - резюмував Сенниченко.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.69
Brent
$72.19
Bitcoin
$84,090.10
S&P 500
$5,659.39
Газ TTF
$42.60
Золото
$3,021.61
Ethereum
$1,966.66