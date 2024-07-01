FATF знову не внесла росію до чорного списку, незважаючи на заклики України

Зупинення членства росії у Групі з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) залишається чинним, однак до чорного списку рф знову не внесли. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів 1 липня за підсумками пленарного засідання FATF, пише УНН.

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Україна очікувала більш рішучих дій від FATF у звʼязку з численними доказами порушень з боку росії, наголосив міністр фінансів Сергій Марченко.

Ми очікували більш рішучих дій від FATF у зв'язку з численними доказами порушень з боку росії. Хоча я вітаю рішення про продовження призупинення членства рф, все ще бракує належної реакції – включення до чорного списку. FATF, яка відповідає за безпеку глобальної фінансової системи, повинна дотримуватися свого мандату та прямо назвати країну, яка збільшила свої фінансові зв'язки з Північною Кореєю, порушуючи Резолюції Ради Безпеки ООН. Доказів такої співпраці достатньо. Відсутність більш жорстких обмежувальних заходів проти росії грає на користь кремля, дозволяючи йому та потенційно іншим зловмисникам і далі підривати міжнародну систему - зазначив він.

Водночас FATF ухвалила заяву, в якій попередила всі країни про посилення фінансових зв'язків Північної Кореєї з міжнародною фінансовою системою і нагадала про серйозні загрози, які це створює для фінансування розповсюдження зброї масового знищення. FATF наголосила на необхідності жорсткого застосування цільових фінансових санкцій проти Північної Кореї та припинення будь-яких кореспондентських відносин з банками КНДР.

Нагадаємо

24 лютого FATF безстроково зупинила членство рф. Членство у FATF дає змогу відслідковувати походження коштів під час здійснення платежів між країнами. Якщо країну виключають із FATF, це фактично позбавляє її можливості регулювати ринок грошових потоків. Україна неодноразово закликала групу внести рф до чорного списку, але щоразу FATF відмовляла.

У FATF визнали зростання пов'язаних із росією ризиків, але відмовилися заносити рф до "чорного" списку