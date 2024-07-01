Приостановление членства россии в Группе по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) остается в силе, однако в черный список рф снова не внесли. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов 1 июля по итогам пленарного заседания FATF, пишет УНН.

Детали

Украина ожидала более решительных действий от FATF в связи с многочисленными доказательствами нарушений со стороны россии, подчеркнул министр финансов Сергей Марченко.

Мы ожидали более решительных действий от FATF в связи с многочисленными доказательствами нарушений со стороны россии. Хотя я приветствую решение о продлении приостановления членства рф, все еще не хватает надлежащей реакции - включения в черный список. FATF, которая отвечает за безопасность глобальной финансовой системы, должна придерживаться своего мандата и прямо назвать страну, которая увеличила свои финансовые связи с Северной Кореей, нарушая Резолюции Совета Безопасности ООН. Доказательств такого сотрудничества достаточно. Отсутствие более жестких ограничительных мер против россии играет в пользу кремля, позволяя ему и потенциально другим злоумышленникам и дальше подрывать международную систему - отметил он.

В то же время FATF приняла заявление, в котором предупредила все страны об усилении финансовых связей Северной Кореи с международной финансовой системой и напомнила о серьезных угрозах, которые это создает для финансирования распространения оружия массового уничтожения. FATF подчеркнула необходимость жесткого применения целевых финансовых санкций против Северной Кореи и прекращения любых корреспондентских отношений с банками КНДР.

Напомним

24 февраля FATF бессрочно остановила членство рф. Членство в FATF позволяет отслеживать происхождение средств при осуществлении платежей между странами. Если страну исключают из FATF, это фактически лишает ее возможности регулировать рынок денежных потоков. Украина неоднократно призывала группу внести рф в черный список, но каждый раз FATF отказывала.

В FATF признали рост связанных с россией рисков, но отказались заносить рф в "черный" список