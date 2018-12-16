Фахівці WADA розпочинають роботу в московській антидопінговій лабораторії

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Технічні фахівці Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) починають роботу з вилучення даних перевірки допінг-проб російських спортсменів за період з 2011 по 2015 рік, які зберігаються в колишній будівлі московської лабораторії, інформує УНН з посиланням на матеріал ТАРС, а також на заяву прес-служби агентства, опубліковану напередодні.