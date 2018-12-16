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MIM-104 Patriot

Фахівці WADA розпочинають роботу в московській антидопінговій лабораторії

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Технічні фахівці Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) починають роботу з вилучення даних перевірки допінг-проб російських спортсменів за період з 2011 по 2015 рік, які зберігаються в колишній будівлі московської лабораторії, інформує УНН з посиланням на матеріал ТАРС, а також на заяву прес-служби агентства, опубліковану напередодні.

Фахівці WADA розпочинають роботу в московській антидопінговій лабораторії

До складу делегації WADA увійшли п’ять осіб. Надання доступу до даних перевірки проб (LIMS) є ключовою умовою відновлення Російського антидопінгового агентства (РУСАДА).

Роботу в московській лабораторії фахівці WADA почнуть у понеділок, 17 грудня. Делегацію очолює незалежний експерт Хосе Антоніо Паскуаль, який володіє 30-річним досвідом роботи в області антидопінгу. Очікується, що вилучення даних займе три дні.

Нинішній візит делегації WADA стане другим за рахунком. Перший відбувся 28 листопада, тоді в російську столицю прибули три представника WADA, які обговорили з російською владою подальшу роботу з аналізу даних лабораторії.

“Необроблені дані — відсутня частина головоломки, яка доповнить базу даних дублікатів LIMS, яка вже знаходиться в розпорядженні WADA, і допоможе завершити розслідування комісії Річарда Макларена”, — сказав генеральний директор WADA Олів’є Нігглі.

Минулого тижня WADA завершило дводенний аудит РУСАДА відповідно до умов її відновлення. В середині січня комітет по відповідності WADA представить рекомендацію виконкому WADA, який винесе остаточне рішення щодо статусу РУСАДА, який був позбавлений відповідності міжнародному кодексу в листопаді 2015 року після розслідування комісії WADA про допінг у російській легкій атлетиці.

Як повідомляв УНН, IAAF залишила дискваліфікацію Всеросійської федерації легкої атлетики в силі.

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