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Специалисты WADA начинают работу в московской антидопинговой лаборатории

Киев • УНН

 • 9346 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Технические специалисты Всемирного антидопингового агентства (WADA) начинают работу по изъятию данных проверки допинг-проб российских спортсменов за период с 2011 по 2015 год, которые хранятся в бывшем здании московской лаборатории, информирует УНН со ссылкой на материал ТАСС, а также на заявление пресс-службы агентства, опубликованное накануне.

Специалисты WADA начинают работу в московской антидопинговой лаборатории

В состав делегации WADA вошли пять человек. Предоставление доступа к данным проверки проб (LIMS) является ключевым условием восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Работу в московской лаборатории специалисты WADA начнут в понедельник, 17 декабря. Делегацию возглавляет независимый эксперт Хосе Антонио Паскуаль, который обладает 30-летним опытом работы в области антидопинга. Ожидается, что извлечение данных займет три дня.

Нынешний визит делегации WADA станет вторым по счету. Первый состоялся 28 ноября, тогда в российскую столицу прибыли три представителя WADA, которые обсудили с российскими властями дальнейшую работу по анализу данных лаборатории.

“Необработанные данные — недостающая часть головоломки, которая дополнит базу данных дубликатов LIMS, которая уже находится в распоряжении WADA, и поможет завершить расследование комиссии Ричарда Макларена”, — сказал генеральный директор WADA Оливье Ниггли.

На прошлой неделе WADA завершило двухдневный аудит РУСАДА в соответствии с условиями ее восстановления. В середине января комитет по соответствию WADA представит рекомендацию исполкому WADA, который вынесет окончательное решение в отношении статуса РУСАДА, который был лишен соответствия международному кодексу в ноябре 2015 года после расследования комиссии WADA о допинге в российской легкой атлетике.

Как сообщал УНН, IAAF оставила в силе дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики в силе.

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