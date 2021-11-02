Facebook заявляє, що видалив ферму тролів, керовану урядом Нікарагуа

Деталі

Керівництво соціальної мережі заявила, що “ферма тролів” — скоординовані зусилля з маніпулювання громадським дискурсом за допомогою фейкових облікових записів — була призначена для посилення проурядового та антиопозиційного контенту. Компанія заявила, що вона діє на її платформах з 2018 року і здебільшого управляється співробітниками TELCOR, органу з нагляду за телекомунікаціями Нікарагуа, які працюють зі штаб-квартири поштової служби у столиці Манагуа.

Верховний суд, який є союзником Ортеги, та Інститут соціального забезпечення Нікарагуа також керували невеликими групами підроблених облікових записів, повідомили у Facebook.

Цитата

“Це була одна з найбільших урядових операцій з тролінгу, яку ми припинили на сьогодні, причому в цій діяльності брали участь одразу кілька державних структур”, — йдеться у звіті слідчих Facebook.

Доповнення

Facebook повідомив, що цього року він видалив інші пов’язані з урядом мережі з Ефіопії, Уганди, Судану, Таїланду та Азербайджану за порушення своїх правил проти так званої скоординованої неавтентичної поведінки, назвавши це “особливо тривожною тенденцією”.

Контекст

Компанія, яка минулого тижня оголосила, що з 1 грудня почне торгувати під назвою Meta Platforms Inc, перебуває під пильною увагою законодавців та регулюючих органів у зв’язку з потенційною шкодою, пов’язаною з її платформою, особливо після того, як колишня співробітниця та викривачка Френсіс Хауген злила внутрішні документи.

Інформаційна кампанія перед виборами

У неділю в Нікарагуа відбудуться президентські вибори, які Вашингтон засудив як фікцію, організовану авторитарним правителем Ортегою.

Facebook заявив, що операція управляла мережею блогів, веб-сайтів та соціальних мереж TikTok, Twitter, YouTube та Telegram.

Facebook заявив, що діяльність розпочалася у квітні 2018 року, коли почалися протести студентів проти уряду. Мережа створювала фальшиві облікові записи для дискредитації протестувальників, у тому числі видаючи себе за студентів і намагаючись скоординовано повідомляти про облікові записи критиків. З кінця 2019 року Facebook заявив, що мережа все більше концентрується на розміщенні та посиленні проурядового контенту.

Facebook повідомив, що видалив 937 акаунтів Facebook, 140 сторінок, 24 групи та 363 акаунти Instagram як частину нікарагуанської мережі.

Додамо

Представник компанії Alphabet Inc (GOOGL.O) Google, якій належить YouTube, заявив, що компанія припинила роботу 82 каналів YouTube і трьох блогів у рамках розслідування скоординованих операцій впливу, пов’язаних з Нікарагуа.

“Ці канали мали загалом мали менше 1500 підписників і в основному завантажували спамерський контент іспанською мовою про ігри та спорт. Невелика частина завантажувала контент, який підтримує президента Ортегу та Сандінісську партію та критикує США. Ця кампанія відповідала аналогічним результатам, про які повідомляв Facebook”, — заявили у компанії.