Facebook заявляет, что удалил ферму троллей, управляемую правительством Никарагуа

Детали

Руководство социальной сети заявила, что “ферма троллей” — скоординированные усилия по манипулированию общественным дискурсом с помощью фейковых аккаунтов — была предназначена для усиления проправительственного и антиопозиційного контента. Компания заявила, что она действует на ее платформах с 2018 года и в основном управляется сотрудниками TELCOR, органа по надзору за телекоммуникациями Никарагуа, которые работают со штаб-квартиры почтовой службы в столице Манагуа.

Верховный суд, являющийся союзником Ортеги, и Институт социального обеспечения Никарагуа также управляли небольшими группами поддельных учетных записей, сообщили в Facebook.

Цитата

“Это была одна из крупнейших правительственных операций по троллингу, которую мы прекратили на сегодня, причем в этой деятельности принимали участие сразу несколько государственных структур”, — говорится в отчете следователей Facebook.

Дополнение

Facebook сообщил, что в этом году он удалил связанные с правительством сети из Эфиопии, Уганды, Судана, Таиланда и Азербайджана за нарушение своих правил против так называемой скоординированной неавтентичної поведения, назвав это “особенно тревожной тенденцией”.

Контекст

Компания, которая на прошлой неделе объявила, что с 1 декабря начнет торговать под названием Meta Platforms Inc, находится под пристальным вниманием законодателей и регулирующих органов в связи с потенциальным вредом, связанным с ее платформой, особенно после того, как бывшая сотрудница и обличительница Фрэнсис Хауген слила внутренние документы.

Информационная кампания перед выборами

В воскресенье в Никарагуа пройдут президентские выборы, которые Вашингтон осудил как фикцию, организованную авторитарным правителем Ортегой.

Facebook заявил, что операция управляла сетью блогов, веб-сайтов и социальных сетей TikTok, Twitter, YouTube и Telegram.

Facebook заявил, что деятельность началась в апреле 2018 года, когда начались протесты студентов против правительства. Сеть создавала фальшивые учетные записи для дискредитации протестующих, в том числе выдавая себя за студентов и пытаясь скоординированно сообщать об учетных записях критиков. С конца 2019 года Facebook заявил, что сеть все больше концентрируется на размещении и усилении проправительственного контента.

Facebook сообщил, что удалил 937 аккаунтов Facebook, 140 страниц, 24 группы и 363 аккаунты Instagram как часть никарагуанской сети.

Добавим

Представитель компании Alphabet Inc (GOOGL.O) Google, которой принадлежит YouTube, заявил, что компания прекратила работу 82 каналов YouTube и трех блогов в рамках расследования скоординированных операций воздействия, связанных с Никарагуа.

“Эти каналы имели целом имели менее 1500 подписчиков и в основном загружали спаммерский контент на испанском языке про игры и спорт. Небольшая часть загружала контент, который поддерживает президента Ортегу и Сандінісську партию и критикует США. Эта кампания соответствовала аналогичным результатам, о которых сообщал Facebook”, — заявили в компании.