Facebook заявляет, что удалил ферму троллей, управляемую правительством Никарагуа

$41.340.03
45.851.22
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 20282 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 40849 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 70304 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 221248 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 127041 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 395359 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 314155 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214406 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244575 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255346 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2м/с
60%
Популярные новости

По меньшей мере 5 жертв, беременная женщина и ребенок: в конфликте между золотоискателями в Боливии применен динамит

4 апреля, 17:31 • 9242 просмотра

Атака на Кривой Рог: в медучреждениях более 30 человек, самому маленькому раненому - три месяца

4 апреля, 17:54 • 10807 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 18349 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 15640 просмотра

На Курщине никакого окружения Сил обороны нет, мы контролируем ситуацию – Зеленский

4 апреля, 18:40 • 8756 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 135874 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 221248 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 395359 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 256804 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 314155 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Эммануэль Макрон

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 6188 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 18509 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 48046 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 73268 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 58280 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Старлинк

Instagram

ТикТок

Туполев Ту-22М

Facebook заявляет, что удалил ферму троллей, управляемую правительством Никарагуа

Киев • УНН

 • 16455 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. В понедельник Facebook сообщил, что в прошлом месяце он удалил “ферму троллей” с более чем 1000 аккаунтов в Facebook и Instagram, которые, по его словам, руководствовалась правительством Никарагуа и правящей партией страны, Сандинистским фронтом национального освобождения, передает УНН из ссылкой на Reuters.

Facebook заявляет, что удалил ферму троллей, управляемую правительством Никарагуа

Детали

Руководство социальной сети заявила, что “ферма троллей” — скоординированные усилия по манипулированию общественным дискурсом с помощью фейковых аккаунтов — была предназначена для усиления проправительственного и антиопозиційного контента. Компания заявила, что она действует на ее платформах с 2018 года и в основном управляется сотрудниками TELCOR, органа по надзору за телекоммуникациями Никарагуа, которые работают со штаб-квартиры почтовой службы в столице Манагуа.

Верховный суд, являющийся союзником Ортеги, и Институт социального обеспечения Никарагуа также управляли небольшими группами поддельных учетных записей, сообщили в Facebook.

Цитата

“Это была одна из крупнейших правительственных операций по троллингу, которую мы прекратили на сегодня, причем в этой деятельности принимали участие сразу несколько государственных структур”, — говорится в отчете следователей Facebook.

Дополнение

Facebook сообщил, что в этом году он удалил связанные с правительством сети из Эфиопии, Уганды, Судана, Таиланда и Азербайджана за нарушение своих правил против так называемой скоординированной неавтентичної поведения, назвав это “особенно тревожной тенденцией”.

Контекст

Компания, которая на прошлой неделе объявила, что с 1 декабря начнет торговать под названием Meta Platforms Inc, находится под пристальным вниманием законодателей и регулирующих органов в связи с потенциальным вредом, связанным с ее платформой, особенно после того, как бывшая сотрудница и обличительница Фрэнсис Хауген слила внутренние документы.

Информационная кампания перед выборами

В воскресенье в Никарагуа пройдут президентские выборы, которые Вашингтон осудил как фикцию, организованную авторитарным правителем Ортегой.

Facebook заявил, что операция управляла сетью блогов, веб-сайтов и социальных сетей TikTok, Twitter, YouTube и Telegram.

Facebook заявил, что деятельность началась в апреле 2018 года, когда начались протесты студентов против правительства. Сеть создавала фальшивые учетные записи для дискредитации протестующих, в том числе выдавая себя за студентов и пытаясь скоординированно сообщать об учетных записях критиков. С конца 2019 года Facebook заявил, что сеть все больше концентрируется на размещении и усилении проправительственного контента.

Facebook сообщил, что удалил 937 аккаунтов Facebook, 140 страниц, 24 группы и 363 аккаунты Instagram как часть никарагуанской сети.

Добавим

Представитель компании Alphabet Inc (GOOGL.O) Google, которой принадлежит YouTube, заявил, что компания прекратила работу 82 каналов YouTube и трех блогов в рамках расследования скоординированных операций воздействия, связанных с Никарагуа.

“Эти каналы имели целом имели менее 1500 подписчиков и в основном загружали спаммерский контент на испанском языке про игры и спорт. Небольшая часть загружала контент, который поддерживает президента Ортегу и Сандінісську партию и критикует США. Эта кампания соответствовала аналогичным результатам, о которых сообщал Facebook”, — заявили в компании.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,972.10
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,815.60