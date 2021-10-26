Марк Цукерберг прокоментував публікації у ЗМІ "архіву Facebook" та назвав це "спробую наклепу"

$41.170.09
45.030.03
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 2468 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 60503 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 112373 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 97345 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 106439 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 81442 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 71492 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 155795 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 86698 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 254446 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
93%
Популярнi новини

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 30981 перегляди

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 27731 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 26163 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 32097 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 14141 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 120585 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 155795 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 254446 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 426197 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 415348 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 24964 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 30780 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 31426 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 32802 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 82706 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Марк Цукерберг прокоментував публікації у ЗМІ "архіву Facebook" та назвав це "спробую наклепу"

Київ • УНН

 • 24737 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Засновник Facebook Марк Цукерберг вперше прокоментував публікацію "Facebook Papers" ("архів фейсбуку") - внутрішніх документів компанії, згідно з якими соцмережа нехтувала принципами свободи слова та рівноправності, пише УНН.

Марк Цукерберг прокоментував публікації у ЗМІ "архіву Facebook" та назвав це "спробую наклепу"

Деталі

Цукерберг опублікував на своїй сторінці у Facebook заяву, з якою раніше виступив перед співробітниками компанії.

“Я вважаю, що великі організації повинні ретельно перевірятися, і я вважав би за краще жити в суспільстві, де це є, ніж у суспільстві, де цього немає. Добросовісна критика допомагає нам стати кращими. Але я вважаю, що те, що ми бачимо, — це скоординована спроба вибірково використовувати документи, що просочилися, щоб представити спотворену картину про нашу компанію”, — заявив він.

Цукерберг зазначив, що компанія при ухваленні рішень має знайти баланс між конкуруючими поняттями соціальної справедливості, такими як свобода слова та зниження шкідливого контенту або впровадження шифрування для конфіденційності та підтримка правоохоронних органів.

“Я неодноразово закликав до регулювання, щоб внести ясність, тому що я не думаю, що компанії повинні приймати багато цих рішень самостійно”, — сказав Цукерберг.

Раніше

У жовтні 17 американських ЗМІ опублікували матеріали з урахуванням внутрішніх документів Facebook. Відповідно до документів, які журналістам передала колишня співробітниця компанії Френсіс Хауген, Facebook, зокрема, не видаляє більшість висловлювань, що розпалюють ненависть, не використовує наявні інструменти боротьби з дезінформацією та не поширює правила модерації контенту на VIP-користувачів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.93
Bitcoin
$82,157.60
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,139.11
Ethereum
$1,617.07