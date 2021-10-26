Марк Цукерберг прокоментував публікації у ЗМІ "архіву Facebook" та назвав це "спробую наклепу"

Деталі

Цукерберг опублікував на своїй сторінці у Facebook заяву, з якою раніше виступив перед співробітниками компанії.

“Я вважаю, що великі організації повинні ретельно перевірятися, і я вважав би за краще жити в суспільстві, де це є, ніж у суспільстві, де цього немає. Добросовісна критика допомагає нам стати кращими. Але я вважаю, що те, що ми бачимо, — це скоординована спроба вибірково використовувати документи, що просочилися, щоб представити спотворену картину про нашу компанію”, — заявив він.

Цукерберг зазначив, що компанія при ухваленні рішень має знайти баланс між конкуруючими поняттями соціальної справедливості, такими як свобода слова та зниження шкідливого контенту або впровадження шифрування для конфіденційності та підтримка правоохоронних органів.

“Я неодноразово закликав до регулювання, щоб внести ясність, тому що я не думаю, що компанії повинні приймати багато цих рішень самостійно”, — сказав Цукерберг.

Раніше

У жовтні 17 американських ЗМІ опублікували матеріали з урахуванням внутрішніх документів Facebook. Відповідно до документів, які журналістам передала колишня співробітниця компанії Френсіс Хауген, Facebook, зокрема, не видаляє більшість висловлювань, що розпалюють ненависть, не використовує наявні інструменти боротьби з дезінформацією та не поширює правила модерації контенту на VIP-користувачів.