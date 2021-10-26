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Марк Цукерберг прокомментировал публикации в СМИ "архива Facebook" и назвал это "попробую клевету"

Киев • УНН

 • 24737 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Основатель Facebook Марк Цукерберг впервые прокомментировал публикацию “Facebook Papers” (“архив фейсбука”) — внутренних документов компании, согласно которым соцсеть пренебрегала принципами свободы слова и равноправия, пишет УНН.

Марк Цукерберг прокомментировал публикации в СМИ "архива Facebook" и назвал это "попробую клевету"

Детали

Цукерберг опубликовал на своей странице в Facebook заявление, с которым ранее выступил перед сотрудниками компании.

“Я считаю, что крупные организации должны тщательно проверяться, и я бы предпочел жить в обществе, где это есть, чем в обществе, где этого нет. Добросовестная критика помогает нам стать лучше. Но я считаю, что то, что мы видим, — это скоординированная попытка выборочно использовать просочившиеся документы, чтобы представить искаженную картину о нашей компании”, — заявил он.

Цукерберг отметил, что компания при принятии решений должна найти баланс между конкурирующими понятиями социальной справедливости, такими как свобода слова и снижение вредоносного контента или внедрение шифрования для конфиденциальности и поддержка правоохранительных органов.

“Я неоднократно призывал к регулированию, чтобы внести ясность, потому что я не думаю, что компании должны принимать многие из этих решений самостоятельно”, — сказал Цукерберг.

Ранее

В октябре 17 американских СМИ опубликовали материалы на основе внутренних документов Facebook. Согласно документам, которые журналистам передала бывшая сотрудница компании Фрэнсис Хауген, Facebook, в частности, не удаляет большинство высказываний, разжигающих ненависть, не использует имеющиеся инструменты борьбы с дезинформацией и не распространяет правила модерации контента на VIP-пользователей.

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