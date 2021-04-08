Facebook відмовився сповістити пів мільярда користувачів, чиї дані були злиті в мережу

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Минулого тижня Business Insider повідомив, що номери телефонів та інші дані з профілів користувачів доступні у загальнодоступній базі даних. Facebook повідомив в своєму блозі у вівторок, що “зловмисники” отримали дані до вересня 2019 року за допомогою вразливості в інструменті платформи для синхронізації контактів.

Представник Facebook заявив, що компанія не впевнена, що у неї є повна інформація про те, які користувачі повинні бути сповіщені. Він сказав, що компанія також взяла до уваги, що користувачі не можуть вирішити проблему і що дані були загальнодоступними, при ухваленні рішення не сповіщувати користувачів.

За повідомленням Facebook, злита інформація не включала фінансову інформацію, інформацію про стан здоров’я або паролі. Однак отримані дані можуть надати цінну інформацію для злому або інших зловживань.

Нагадаємо

У квітні поточного року хакери злили імена, локації, дати народження, номера та інші відомості про 533 мільйонів осіб з 106 країн, а також засновника соціальної мережі Facebook Марка Цукерберга.

У компанії заявили, що зловмисники отримали дані користувачів не шляхом злому систем, а шляхом їх вилучення з платформи завдяки функції швидкого пошуку користувачів зі списку контактів.