Facebook отказался уведомить полмиллиарда пользователей, чьи данные были слиты в сеть
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Компания Facebook Inc не уведомила более 530 миллионов пользователей, чьи данные утекли в сеть и недавно были обнародованы, и в настоящее время не планирует этого делать. Об этом заявил представитель компании в среду, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
На прошлой неделе Business Insider сообщил, что номера телефонов и другие данные из профилей пользователей доступны в общедоступной базе данных. Facebook сообщил в своем блоге во вторник, что “злоумышленники” получили данные до сентября 2019 года с помощью уязвимости в инструменте платформы для синхронизации контактов.
Представитель Facebook заявил, что компания не уверена, что у нее есть полная информация о том, какие пользователи должны быть уведомлены. Он сказал, что компания также приняла во внимание, что пользователи не могут решить проблему и что данные были общедоступными, при принятии решения не уведомлять пользователей.
По сообщению Facebook, слитая информация не включала финансовую информацию, информацию о состоянии здоровья или пароли. Однако полученные данные могут предоставить ценную информацию для взлома или других злоупотреблений.
Напомним
В апреле текущего года хакеры слили имена, локации, даты рождения, номера и другие сведения о 533 миллионах человек из 106 стран, а также основателе социальной сети Facebook Марке Цукерберге.
В компании заявили, что злоумышленники получили данные пользователей не путем взлома систем, а путем их изъятия с платформы благодаря функции быстрого поиска пользователей из списка контактов.