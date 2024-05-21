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Евакуйовані з небезпечних регіонів Харківщини мають право на виплати ВПО – Верещук

Евакуйовані з небезпечних регіонів Харківщини мають право на виплати ВПО – Верещук

Київ • УНН

 • 23754 перегляди

Громадяни, евакуйовані з небезпечних районів Харківської області, мають право на отримання виплат для внутрішньо переміщених осіб, на чому наголосила Віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук.

Громадяни, які включені до списків евакуйованих з Харківської області мають право на виплати для внутрішньо переміщених осіб. Про це наголосила Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук в ефірі Суспільного, передає УНН.

У межах обов’язкової евакуації із Вовчанська та Липців люди, які повторно виїхали, мають право на виплати для внутрішньо переміщених осіб

- сказала Ірина Верещук.

Деталі

Важливо зазначити, що йдеться про громадян, які включені до списків евакуйованих, які складає місцева влада.

Департамент соціального захисту населення Харківської ОВА формує вищезазначений список, - звертатися до Департаменту соцзахисту за телефоном гарячої лінії: (066) 283-41-43.

Для поновлення статусу внутрішньо переміщеної особи необхідно звернутися до ЦНАПу або до управління соціального захисту населення у приймаючих громадах.

Довідка

Державна грошова допомога для ВПО виплачується у розмірі 2000 гривень на місяць для дорослих, 3000 гривень – на дітей і людям похилого віку або особам з інвалідністю. Така допомога призначається на 6 місяців.

Нагадаємо

У Харківській області тривають евакуаційні заходи: завдяки спільним зусиллям екстрених служб, поліції, волонтерів та місцевої влади вже евакуйовано понад 9 900 цивільних осіб, у тому числі близько 2 500 осіб з Вовчанської громади.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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