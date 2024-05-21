Евакуйовані з небезпечних регіонів Харківщини мають право на виплати ВПО – Верещук
Київ • УНН
Громадяни, евакуйовані з небезпечних районів Харківської області, мають право на отримання виплат для внутрішньо переміщених осіб, на чому наголосила Віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук.
Громадяни, які включені до списків евакуйованих з Харківської області мають право на виплати для внутрішньо переміщених осіб. Про це наголосила Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук в ефірі Суспільного, передає УНН.
У межах обов’язкової евакуації із Вовчанська та Липців люди, які повторно виїхали, мають право на виплати для внутрішньо переміщених осіб
Деталі
Важливо зазначити, що йдеться про громадян, які включені до списків евакуйованих, які складає місцева влада.
Департамент соціального захисту населення Харківської ОВА формує вищезазначений список, - звертатися до Департаменту соцзахисту за телефоном гарячої лінії: (066) 283-41-43.
Для поновлення статусу внутрішньо переміщеної особи необхідно звернутися до ЦНАПу або до управління соціального захисту населення у приймаючих громадах.
Довідка
Державна грошова допомога для ВПО виплачується у розмірі 2000 гривень на місяць для дорослих, 3000 гривень – на дітей і людям похилого віку або особам з інвалідністю. Така допомога призначається на 6 місяців.
Нагадаємо
У Харківській області тривають евакуаційні заходи: завдяки спільним зусиллям екстрених служб, поліції, волонтерів та місцевої влади вже евакуйовано понад 9 900 цивільних осіб, у тому числі близько 2 500 осіб з Вовчанської громади.