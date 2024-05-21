Эвакуированные из опасных регионов Харьковщины имеют право на выплаты ВПЛ - Верещук

Граждане, которые включены в списки эвакуированных из Харьковской области имеют право на выплаты для внутренне перемещенных лиц. Об этом заявила Вице-премьер-министр Ирина Верещук в эфире Общественного, передает УНН.

В рамках обязательной эвакуации из Волчанска и Липцев люди, которые повторно выехали, имеют право на выплаты для внутренне перемещенных лиц - сказала Ирина Верещук.

Детали

Важно отметить, что речь идет о гражданах, которые включены в списки эвакуированных, которые составляет местная власть.

Департамент социальной защиты населения Харьковской ОГА формирует вышеупомянутый список, - обращаться в Департамент соцзащиты по телефону горячей линии: (066) 283-41-43.

Для обновления статуса внутренне перемещенного лица необходимо обратиться в ЦНАП или в управление социальной защиты населения в принимающих общинах.

Справка

Государственная денежная помощь для ВПЛ выплачивается в размере 2000 гривен в месяц для взрослых, 3000 гривен - на детей и пожилым людям или лицам с инвалидностью. Такая помощь назначается на 6 месяцев.

Напомним,

В Харьковской области продолжаются эвакуационные мероприятия: благодаря совместным усилиям экстренных служб, полиции, волонтеров и местных властей уже эвакуировано более 9 900 гражданских лиц, в том числе около 2 500 человек из Волчанской громады.