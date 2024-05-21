ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Эвакуированные из опасных регионов Харьковщины имеют право на выплаты ВПЛ - Верещук

Эвакуированные из опасных регионов Харьковщины имеют право на выплаты ВПЛ - Верещук

Киев  •  УНН

21 мая 2024, 06:52  •  5135 просмотра

Read in English

Граждане, эвакуированные из опасных районов Харьковской области, имеют право на получение выплат для внутренне перемещенных лиц, что подчеркнула Вице-премьер-министр Ирина Верещук.

Граждане, которые включены в списки эвакуированных из Харьковской области имеют право на выплаты для внутренне перемещенных лиц. Об этом заявила Вице-премьер-министр Ирина Верещук в эфире Общественного, передает УНН.

В рамках обязательной эвакуации из Волчанска и Липцев люди, которые повторно выехали, имеют право на выплаты для внутренне перемещенных лиц

- сказала Ирина Верещук.

Детали

Важно отметить, что речь идет о гражданах, которые включены в списки эвакуированных, которые составляет местная власть.

Департамент социальной защиты населения Харьковской ОГА формирует вышеупомянутый список, - обращаться в Департамент соцзащиты по телефону горячей линии: (066) 283-41-43.

Для обновления статуса внутренне перемещенного лица необходимо обратиться в ЦНАП или в управление социальной защиты населения в принимающих общинах.

Справка

Государственная денежная помощь для ВПЛ выплачивается в размере 2000 гривен в месяц для взрослых, 3000 гривен - на детей и пожилым людям или лицам с инвалидностью. Такая помощь назначается на 6 месяцев.

Напомним,

В Харьковской области продолжаются эвакуационные мероприятия: благодаря совместным усилиям экстренных служб, полиции, волонтеров и местных властей уже эвакуировано более 9 900 гражданских лиц, в том числе около 2 500 человек из Волчанской громады.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ОбществоВойнаполитика
suspilneSuspilne
iryna-vereshchukИрина Верещук
kharkivХарьков
Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
  •  52348 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
  •  154929 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
  •  128444 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  197781 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  182588 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  191279 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  162913 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  121308 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  125457 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  135631 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Новости по теме
Эвакуированные из опасных регионов Харьковщины имеют право на выплаты ВПЛ - Верещук

Эвакуированные из опасных регионов Харьковщины имеют право на выплаты ВПЛ - Верещук

  •  5135 просмотра
США предоставили 50 трансформаторов и оборудование для помощи в ремонте электросети Харькова после атак рф

США предоставили 50 трансформаторов и оборудование для помощи в ремонте электросети Харькова после атак рф

  •  5755 просмотра
Ночью и утром россияне обстреляли две громады Сумщины, зафиксировано 13 взрывов

Ночью и утром россияне обстреляли две громады Сумщины, зафиксировано 13 взрывов

  •  5849 просмотра
Microsoft хочет сделать Windows операционной системой ИИ, запускает ПК Copilot+

Microsoft хочет сделать Windows операционной системой ИИ, запускает ПК Copilot+

  •  4723 просмотра
В Харьковской области из трех районов эвакуировали уже 10,7 тыс. человек

В Харьковской области из трех районов эвакуировали уже 10,7 тыс. человек

  •  7701 просмотра
На Запорожье армия рф ударила 434 раза, есть погибший

На Запорожье армия рф ударила 434 раза, есть погибший

  •  8289 просмотра
Курс валют на 21 мая: доллар вырос на 24 копейки

Курс валют на 21 мая: доллар вырос на 24 копейки

  •  7566 просмотра
Ночная атака рф на Харьков: пострадали 7 человек, двое - от ракетного удара по транспортному предприятию

Ночная атака рф на Харьков: пострадали 7 человек, двое - от ракетного удара по транспортному предприятию

  •  11263 просмотра
Глава МИД Германии Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом

Глава МИД Германии Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом

  •  15018 просмотра
Нефтебазу атаковал беспилотник в белгородской области рф - росСМИ

Нефтебазу атаковал беспилотник в белгородской области рф - росСМИ

  •  13761 просмотра

Популярные

21 мая: Международный день чая, Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития

21 мая: Международный день чая, Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития

  •  87701 просмотра
Глава Пентагона рассказал о стратегической ошибке Путина

Глава Пентагона рассказал о стратегической ошибке Путина

  •  90649 просмотра
Байден не считает действия Израиля в секторе Газа геноцидом

Байден не считает действия Израиля в секторе Газа геноцидом

  •  65035 просмотра
В Одессе прогремели взрывы

В Одессе прогремели взрывы

  •  54479 просмотра
Россияне во время майского наступления планировали частично окружить Харьков, - The Economist

Россияне во время майского наступления планировали частично окружить Харьков, - The Economist

  •  96739 просмотра

Публикации

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

  •  154929 просмотра
Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

  •  149846 просмотра
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  345209 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  331440 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  385280 просмотра

Эвакуированные из опасных регионов Харьковщины имеют право на выплаты ВПЛ - Верещук

Граждане, эвакуированные из опасных районов Харьковской области, имеют право на получение выплат для внутренне перемещенных лиц, что подчеркнула Вице-премьер-министр Ирина Верещук.

Общество •   •  5135 просмотра
Эвакуированные из опасных регионов Харьковщины имеют право на выплаты ВПЛ - Верещук

США предоставили 50 трансформаторов и оборудование для помощи в ремонте электросети Харькова после атак рф

США предоставили электрооборудование для помощи в ремонте электросети Харькова, поврежденной в результате российских атак.

Война •   •  5755 просмотра
США предоставили 50 трансформаторов и оборудование для помощи в ремонте электросети Харькова после атак рф

Ночью и утром россияне обстреляли две громады Сумщины, зафиксировано 13 взрывов

россияне обстреляли два населенных пункта в Сумской области, зафиксировав 13 взрывов от минометного и танкового огня.

Война •   •  5849 просмотра
Ночью и утром россияне обстреляли две громады Сумщины, зафиксировано 13 взрывов

Microsoft хочет сделать Windows операционной системой ИИ, запускает ПК Copilot+

Microsoft представила компьютеры Copilot+, новую линейку компьютеров на базе Windows с интеграцией искусственного интеллекта, включая генеративные функции, такие как Recall, помогающие пользователям находить контент, и специальные чипы для функций искусственного интеллекта.

Технологии •   •  4723 просмотра
Microsoft хочет сделать Windows операционной системой ИИ, запускает ПК Copilot+

В Харьковской области из трех районов эвакуировали уже 10,7 тыс. человек

10 776 человек эвакуированы из Чугуевского, Харьковского и Богодуховского районов Харьковской области из-за усиления вражеских обстрелов.

Общество •   •  7701 просмотра
В Харьковской области из трех районов эвакуировали уже 10,7 тыс. человек

На Запорожье армия рф ударила 434 раза, есть погибший

Один человек погиб в результате вражеского обстрела в Васильевском районе Запорожской области, где оккупанты совершили 434 обстрела 10 населенных пунктов, применив 189 БПЛА, 16 ударов из РСЗО и 229 артиллерийских ударов, разрушив жилые дома.

Война •   •  8289 просмотра
На Запорожье армия рф ударила 434 раза, есть погибший

Курс валют на 21 мая: доллар вырос на 24 копейки

Национальный банк Украины девальвировал гривну на 24 копейки, установив официальный обменный курс на уровне 39,6650 грн/долл. и 43,08 грн/евро.

Экономика •   •  7566 просмотра
Курс валют на 21 мая: доллар вырос на 24 копейки

Ночная атака рф на Харьков: пострадали 7 человек, двое - от ракетного удара по транспортному предприятию

В Харькове в результате ночной дроново-ракетной атаки российских войск повреждены 25 грузовиков, автобусов, легковые автомобили и здания, 7 человек пострадали, причем два человека - в результате ракетного обстрела транспортного предприятия, а в Богодуховском районе обстрелы повредили дома.

Война •   •  11263 просмотра
Ночная атака рф на Харьков: пострадали 7 человек, двое - от ракетного удара по транспортному предприятию

Глава МИД Германии Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом, чтобы заверить Украину в неизменной поддержке Германии, несмотря на эскалацию боевых действий, и подготовиться к Берлинской конференции по вопросам восстановления Украины.

Война •   •  15018 просмотра
Глава МИД Германии Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом

Нефтебазу атаковал беспилотник в белгородской области рф - росСМИ

Беспилотник атаковал нефтебазу в белгородской области россии, повредив цистерну с бензином, сообщает росСМИ.

Война •   •  13761 просмотра
Нефтебазу атаковал беспилотник в белгородской области рф - росСМИ