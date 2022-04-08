Евакуація: на сьогодні погодили 10 коридорів, у тому числі з Маріуполя
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. 10 гуманітарних коридорів, зокрема, і з Маріуполя, погодили на сьогодні, 8 квітня, у тому числі для евакуації людей. Про це повідомила віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, пише УНН.
Цитата
"8 квітня 2022 року погоджено 10 гуманітарних коридорів", - повідомила Верещук у Telegram.
Деталі
Йдеться, зі слів урядовиці, про наступні гуманітарні коридори:
Донецька область:
Маріуполь – Запоріжжя (на власному транспорті).
Запорізька область:
Бердянськ – Запоріжжя (на власному транспорті та автобусами).
Токмак – Запоріжжя (на власному транспорті та автобусами). Місце зборів: вул. Шевченка, 5
Мелітополь – Запоріжжя (на власному транспорті). У разі повернення окупантами захоплених автобусів місце збору людей – пожежна частина №10.
Енергодар – Запоріжжя (на власному транспорті). Місце збору автомобілів оголосить місцева влада.
Луганська область:
Сєвєродонецьк – Бахмут. Місце зборів: проспект Хіміків, 28.
Лисичанськ – Бахмут. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.
Попасна – Бахмут. Місце зборів: вул. Первомайська, 42.
село Гірське – Бахмут. Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.
Рубіжне – Бахмут.
Доповнення
4 676 людей було евакуйовано за 7 квітня, повідомили в ОП.