Эвакуация: на сегодня согласовали 10 коридоров, в том числе из Мариуполя
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. 10 гуманитарных коридоров, в частности, и из Мариуполя, согласовали на сегодня, 8 апреля, в том числе для эвакуации людей. Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, пишет УНН.
Цитата
"8 апреля 2022 года согласовано 10 гуманитарных коридоров", - сообщила Верещук в Telegram.
Детали
Речь идет, со слов чиновницы, о следующих гуманитарных коридорах:
Донецкая область:
Мариуполь - Запорожье (на собственном транспорте).
Запорожская область:
Бердянск - Запорожье (на собственном транспорте и автобусами).
Токмак - Запорожье (на собственном транспорте и автобусами). Место сборов: вул. Шевченко, 5
Мелитополь - Запорожье (на собственном транспорте). В случае возврата захваченных оккупантами автобусов место сбора людей - пожарная часть №10.
Энергодар - Запорожье (на собственном транспорте). Место сбора автомобилей объявят местные власти.
Луганская область:
Северодонецк - Бахмут. Место сбора: проспект Химиков, 28.
Лисичанск - Бахмут. Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
Попасная - Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42.
село Горское - Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13.
Рубежное - Бахмут.
Дополнение
4 676 людей были эвакуированы за 7 апреля, сообщили в ОП.