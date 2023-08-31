Евакуація на Харківщині: у небезпечних районах залишається 11 тисяч людей, з них понад 500 дітей

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“Наразі ми вже евакуювали 743 людини, з них 130 – діти. Звичайно, процес евакуації, його темпи та напрями пов’язані з дією військової обстановки, яку ми зараз маємо”, - сказав Синєгубов.

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Він також зазначив, що люди часто сприймають повідомлення від Міністерства оборони про стабілізацію ситуації як сигнал, що можна не евакуюватися. Це не правильно, оскільки ворог використовує наше мирне населення як заручників і обстрілює його, щоб деморалізувати Збройні сили України.

“Якщо брати місто Куп’янськ та 53 населені пункти, по яких у нас оголошена обов’язкова евакуація, це близько 11 тисяч людей (наразі не евакуйовані – ред.), з них приблизно 540-570 дітей”, - зазначив голова ХОВА.

Нагадаємо

9 серпня керівник Куп’янської РВА Андрій Канашевич підписав розпорядження про оголошення обов’язкової евакуації. Людей евакуюють із 37 населених пунктів Куп’янського району області.