Эвакуация на Харьковщине: в опасных районах остается 11 тысяч человек, из них более 500 детей
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. На Харьковщине продолжается эвакуация мирного населения из Куп’янского района. По состоянию на сейчас 11 тысяч человек остается в опасных районах, из них 540-570 детей, сообщил в эфире телемарафона Олег Синегубов, передает УНН.
Цитата
“На данный момент мы уже эвакуировали 743 человека, из них 130 – детей. Конечно, процесс эвакуации, его темпы и направления связаны с действием военной обстановки, которую мы сейчас имеем”, - сказал Синегубов.
Детали
Он также отметил, что люди часто воспринимают сообщения от Министерства обороны о стабилизации ситуации как сигнал, что можно не эвакуироваться. Это неправильно, поскольку враг использует наше мирное население как заложников и обстреливает его, чтобы деморализовать Вооруженные силы Украины.
“Если брать город Куп’янск и 53 населенных пункта, по которым у нас объявлена обязательная эвакуация, это около 11 тысяч человек (пока не эвакуированы – ред.), из них примерно 540-570 детей”, - отметил председатель ХОВА.
Напомним
9 августа руководитель Куп’янской РГА Андрей Канашевич подписал распоряжение об объявлении обязательной эвакуации. Людей эвакуируют из 37 населенных пунктов Куп’янского района области.