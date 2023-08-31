Эвакуация на Харьковщине: в опасных районах остается 11 тысяч человек, из них более 500 детей

Цитата

“На данный момент мы уже эвакуировали 743 человека, из них 130 – детей. Конечно, процесс эвакуации, его темпы и направления связаны с действием военной обстановки, которую мы сейчас имеем”, - сказал Синегубов.

Детали

Он также отметил, что люди часто воспринимают сообщения от Министерства обороны о стабилизации ситуации как сигнал, что можно не эвакуироваться. Это неправильно, поскольку враг использует наше мирное население как заложников и обстреливает его, чтобы деморализовать Вооруженные силы Украины.

“Если брать город Куп’янск и 53 населенных пункта, по которым у нас объявлена обязательная эвакуация, это около 11 тысяч человек (пока не эвакуированы – ред.), из них примерно 540-570 детей”, - отметил председатель ХОВА.

Напомним

9 августа руководитель Куп’янской РГА Андрей Канашевич подписал распоряжение об объявлении обязательной эвакуации. Людей эвакуируют из 37 населенных пунктов Куп’янского района области.