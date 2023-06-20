Естонія спільно з країнами ЄС і НАТО закупить системи ППО Mistral

$41.390.02
46.921.07
ukru
Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив
06:46 • 13443 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 17712 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 27793 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 99186 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 171253 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 177650 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 138812 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137062 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87534 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 94188 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
5.8м/с
33%
Популярнi новини

Окупанти просунулися біля кількох населених пунктів - DeepState

13 квітня, 22:18 • 12668 перегляди

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 16283 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 20222 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 21003 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

02:20 • 15797 перегляди
Публікації

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 13443 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 177650 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 236465 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 384763 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 321631 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 14611 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 19722 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 36069 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 32488 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 138812 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Естонія спільно з країнами ЄС і НАТО закупить системи ППО Mistral

Київ • УНН

 • 943116 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Естонія, Бельгія, Кіпр, Франція та Угорщина підписали у понеділок увечері в Парижі п'ятисторонню угоду про співпрацю, яка передбачає спільні закупівлі зенітно-ракетних комплексів малої дальності Mistral, повідомляє УНН з посиланням на Postimees.

Естонія спільно з країнами ЄС і НАТО закупить системи ППО Mistral

Деталі

Спільні закупівлі дозволять Естонії заощадити на ціні ППО та прискорити доставку, повідомляє видання, цитуючи слова міністра оборони Естонії Ханно Певкура. Він також зазначає, що співпраця із стратегічним партнером Францією розвиває потенціал протиповітряної оборони Естонії, важливість якої продемонструвала війна рф в Україні.

Угода про співробітництво між п’ятьма країнами дозволить Франції здійснювати колективні закупівлі від імен усіх учасників угоди.

Естонія планує придбати ракети для наявних пускових установок ЗРК малої дальності Mistral, виробництва Франції. Крім систем ППО малої дальності, Естонія також розвиває системи ППО середньої дальності.

У травні Естонія разом із Латвією розпочне переговори з німецькою оборонною компанією Diehl Defence, і у разі успіху угоди планують придбати ЗРК Iris-T SLM.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Уряд Естонії підтримав створення спецтрибуналу щодо злочинів рф

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.69
Bitcoin
$84,617.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.24
Золото
$3,245.84
Ethereum
$1,621.35