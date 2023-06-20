Естонія спільно з країнами ЄС і НАТО закупить системи ППО Mistral
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Естонія, Бельгія, Кіпр, Франція та Угорщина підписали у понеділок увечері в Парижі п'ятисторонню угоду про співпрацю, яка передбачає спільні закупівлі зенітно-ракетних комплексів малої дальності Mistral, повідомляє УНН з посиланням на Postimees.
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Спільні закупівлі дозволять Естонії заощадити на ціні ППО та прискорити доставку, повідомляє видання, цитуючи слова міністра оборони Естонії Ханно Певкура. Він також зазначає, що співпраця із стратегічним партнером Францією розвиває потенціал протиповітряної оборони Естонії, важливість якої продемонструвала війна рф в Україні.
Угода про співробітництво між п’ятьма країнами дозволить Франції здійснювати колективні закупівлі від імен усіх учасників угоди.
Естонія планує придбати ракети для наявних пускових установок ЗРК малої дальності Mistral, виробництва Франції. Крім систем ППО малої дальності, Естонія також розвиває системи ППО середньої дальності.
У травні Естонія разом із Латвією розпочне переговори з німецькою оборонною компанією Diehl Defence, і у разі успіху угоди планують придбати ЗРК Iris-T SLM.
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