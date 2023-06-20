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Эстония совместно со странами ЕС и НАТО закупит системы ПВО Mistral

Киев • УНН

 • 943116 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Эстония, Бельгия, Кипр, Франция и Венгрия подписали в понедельник вечером в Париже пятистороннее соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает совместные закупки зенитно-ракетных комплексов малой дальности Mistral, сообщает УНН со ссылкой на Postimees.

Эстония совместно со странами ЕС и НАТО закупит системы ПВО Mistral

Детали

Совместные закупки позволят Эстонии сэкономить на цене ПВО и ускорить доставку, сообщает издание, цитируя слова министра обороны Эстонии Ханно Певкура. Он также отмечает, что сотрудничество со стратегическим партнером Францией развивает потенциал противовоздушной обороны Эстонии, важность которой продемонстрировала война рф в Украине.

Соглашение о сотрудничестве между пятью странами позволит Франции осуществлять коллективные закупки от имени всех участников соглашения.

Эстония планирует приобрести ракеты для имеющихся пусковых установок ЗРК малой дальности Mistral, производства Франции. Помимо систем ПВО малой дальности, Эстония также развивает системы ПВО средней дальности.

В мае Эстония вместе с Латвией начнет переговоры с немецкой оборонной компанией Diehl Defence, и в случае успеха сделки планируют приобрести ЗРК Iris-T SLM.

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