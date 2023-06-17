Уряд Естонії підтримав створення спецтрибуналу щодо злочинів рф
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Парламент Естонії ухвалив заяву з вимогою притягнути до відповідальності причетних до планування, інспірування та вчинення злочинів проти України, пише УНН з посиланням на відповідну постанову Рійгікогу.
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У постанові естонського уряду "Про притягнення до відповідальності за злочин агресії, вчинений проти України" є заклик створити для цього міжнародний трибунал під егідою ООН.
Депутати парламенту Естонії зауважують, що війна рф проти України є найжорстокішим актом агресії у Європі з часів Другої світової війни. І на нього має бути адекватна правова реакція.
Створення та забезпечення функціонування такого міжнародного спецтрибуналу щодо злочинів рф в Україні стає пріоритетом зовнішньої політики країни.
У заяві Рійгікога міститься заклик порушувати питання про створення спеціального міжнародного трибуналу під егідою Генеральної Асамблеї ООН на всіх двосторонніх зустрічах з урядами інших країн, у всіх міжнародних організаціях, членом яких є Естонія, та на всіх міжнародних форумах.
Також естонські депутати мають намір посилити співпрацю з урядом України у розслідуванні злочину агресії рф та притягненні винуватців до відповідальності.
Раніше президент Естонії Алан Каріс заявив, що злочини проти людства, геноцид, воєнні злочини російських окупантів в Україні не можуть залишитися без покарання, тому місце верхівки рф – за ґратами.