Уряд Естонії підтримав створення спецтрибуналу щодо злочинів рф

$41.390.02
46.921.07
ukru
В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
Ексклюзив
08:15 • 12500 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 39297 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 37253 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 42563 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 111692 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 178997 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 193784 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 143545 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137758 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87870 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
6.2м/с
28%
Популярнi новини

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 28746 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 32740 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 35263 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 28257 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 21247 перегляди
Публікації

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 22064 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 39247 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 193760 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 246797 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 394040 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 18346 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 23315 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 39431 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 35572 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 143543 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Уряд Естонії підтримав створення спецтрибуналу щодо злочинів рф

Київ • УНН

 • 2366188 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. Парламент Естонії ухвалив заяву з вимогою притягнути до відповідальності причетних до планування, інспірування та вчинення злочинів проти України, пише УНН з посиланням на відповідну постанову Рійгікогу.

Уряд Естонії підтримав створення спецтрибуналу щодо злочинів рф

Деталі 

У постанові естонського уряду  "Про притягнення до відповідальності за злочин агресії, вчинений проти України" є заклик створити для цього міжнародний трибунал під егідою ООН.

Депутати парламенту Естонії зауважують, що війна рф проти України є найжорстокішим актом агресії у Європі з часів Другої світової війни. І на нього має бути адекватна правова реакція.

Створення та забезпечення функціонування такого міжнародного спецтрибуналу щодо злочинів рф в Україні стає пріоритетом зовнішньої політики країни.

У заяві Рійгікога міститься заклик порушувати питання про створення спеціального міжнародного трибуналу під егідою Генеральної Асамблеї ООН на всіх двосторонніх зустрічах з урядами інших країн, у всіх міжнародних організаціях, членом яких є Естонія, та на всіх міжнародних форумах.

Також естонські депутати мають намір посилити співпрацю з урядом України у розслідуванні злочину агресії рф та притягненні винуватців до відповідальності.

Раніше президент Естонії Алан Каріс заявив, що злочини проти людства, геноцид, воєнні злочини російських окупантів в Україні не можуть залишитися без покарання, тому місце верхівки рф – за ґратами.



Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітика
Brent
$64.93
Bitcoin
$84,578.90
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.25
Золото
$3,243.41
Ethereum
$1,635.74