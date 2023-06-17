Правительство Эстонии поддержало создание спецтрибунала по преступлениям рф

Детали

В постановлении эстонского правительства "О привлечении к ответственности за преступление агрессии, совершенное против Украины" есть призыв создать для этого международный трибунал под эгидой ООН.

Депутаты парламента Эстонии отмечают, что война рф против Украины является самым жестоким актом агрессии в Европе со времен Второй мировой войны. И на него должна быть адекватная правовая реакция.

Создание и обеспечение функционирования такого международного спецтрибунала по преступлениям рф в Украине становится приоритетом внешней политики страны.

В заявлении Рийгикога содержится призыв поднимать вопрос о создании специального международного трибунала под эгидой Генеральной Ассамблеи ООН на всех двусторонних встречах с правительствами других стран, во всех международных организациях, членом которых является Эстония, и на всех международных форумах.

Также эстонские депутаты намерены усилить сотрудничество с правительством Украины в расследовании преступления агрессии рф и привлечении виновников к ответственности.

Ранее президент Эстонии Алан Карис заявил, что преступления против человечества, геноцид, военные преступления российских оккупантов в Украине не могут остаться без наказания, поэтому место верхушки рф – за решеткой.





