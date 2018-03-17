Естонія не визнає результати російських виборів у Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Естонія засуджує проведення РФ виборів в анексованому Криму і Севастополі та не визнає результати цих виборів. Про це йдеться в заяві міністра закордонних справ Естонії Свена Міксера на сайті відомства, передає УНН.
“Ми засуджуємо здійснену Російською Федерацією чотири роки тому незаконну анексію, під час якої були проігноровані положення української Конституції, воля народу України і встановлені міжнародні правила. Крим є і залишиться частиною України”, — йдеться у заяві.
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Естонія також засуджує і вчинені Росією в якості окупаційної влади серйозні порушення міжнародного права після анексії.
“За чотири роки життя населення півострова погіршилася, причому близько 40 тисяч жителів покинули його через психологічний і фізичний тиск. Окупаційна влада постійно порушує основні права і свободи людини, відбуваються затримання громадян України, надходять повідомлення про катування та зловживаннях, особливо важко зараз корінному населенню півострова — кримським татарам. Анексія ускладнила і підтримання зв’язку з проживаючими в Криму естонцями”, — йдеться у заяві.
Нагадаємо, в день проведення виборів президента Російської Федерації, 18 березня, росіян не пустять до дипломатичних установ Росії на території України, крім тих, хто має дипломатичні паспорти.