Естонія планує обмежити право росіян на купівлю нерухомості
Київ • УНН
Естонія планує заборонити громадянам Росії купувати нерухомість поблизу стратегічно важливих об'єктів і об'єктів державної оборони.
Уряд Естонії планує заборонити громадянам РФ купувати нерухомість у стратегічно важливих для країни локаціях. Про це заявив міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс, пише ERR, передає УНН.
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Зазначається, що міністерство внутрішніх справ зібрало низку прикладів того, як неприязно налаштовані до Естонії країни набувають значущу нерухомість за кордоном.
У меморандумі, складеному міністерством, згадується мер міста Мурманськ, який володіє гірським будинком з видом на важливу норвезьку військову базу. Міністр уточнив, що розбиратися з подібним повинна й Естонія.
В Естонії є, наприклад, квартири, які розташовані поруч із дуже важливими об'єктами і можуть використовуватися для спостереження. Також може бути і якась більша і важливіша нерухомість
Міністерство внутрішніх справ Естонії сподівається представити намір про розробку закону з пропозиціями конкретних змін не пізніше кінця року.
Щоб громадяни третіх країн не могли купувати нерухомість поблизу об'єктів державної оборони Естонії. Ця можливість у них зникне
Україна та Естонія невдовзі підпишуть двосторонню безпекову угоду03.06.24, 15:45 • 19867 переглядiв