Эстония планирует ограничить право россиян на покупку недвижимости

Правительство Эстонии планирует запретить гражданам РФ покупать недвижимость в стратегически важных для страны локациях. Об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, пишет ERR, передает УНН.

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Отмечается, что Министерство внутренних дел собрало ряд примеров того, как неприязненно настроенные к Эстонии страны приобретают значимую недвижимость за рубежом.

В меморандуме, составленном Министерством, упоминается мэр города Мурманск, владеющий горным домом с видом на важную норвежскую военную базу. Министр уточнил, что разбираться с подобным должна и Эстония.

В Эстонии есть, например, квартиры, которые расположены рядом с очень важными объектами и могут использоваться для наблюдения. Также может быть какая-то более крупная и важная недвижимость отметил Ляэнеметс.

Министерство внутренних дел Эстонии надеется представить намерение о разработке закона с предложениями конкретных изменений не позднее конца года.

Чтобы граждане третьих стран не могли покупать недвижимость вблизи объектов государственной обороны Эстонии. Эта возможность у них исчезнет сказал Ляенеметс.

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