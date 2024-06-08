Эстония планирует ограничить право россиян на покупку недвижимости
Киев • УНН
Эстония планирует запретить гражданам России покупать недвижимость вблизи стратегически важных объектов и объектов государственной обороны.
Правительство Эстонии планирует запретить гражданам РФ покупать недвижимость в стратегически важных для страны локациях. Об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, пишет ERR, передает УНН.
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Отмечается, что Министерство внутренних дел собрало ряд примеров того, как неприязненно настроенные к Эстонии страны приобретают значимую недвижимость за рубежом.
В меморандуме, составленном Министерством, упоминается мэр города Мурманск, владеющий горным домом с видом на важную норвежскую военную базу. Министр уточнил, что разбираться с подобным должна и Эстония.
В Эстонии есть, например, квартиры, которые расположены рядом с очень важными объектами и могут использоваться для наблюдения. Также может быть какая-то более крупная и важная недвижимость
Министерство внутренних дел Эстонии надеется представить намерение о разработке закона с предложениями конкретных изменений не позднее конца года.
Чтобы граждане третьих стран не могли покупать недвижимость вблизи объектов государственной обороны Эстонии. Эта возможность у них исчезнет
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