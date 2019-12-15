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Есмінець ВМС США увійшов у Чорне море

Есмінець ВМС США увійшов у Чорне море

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Американський есмінець Ross пройшов через протоку Босфор тим самим увійшовши до Чорного моря. Про це пише УНН із посиланням на Тwitter ВМС США.

"Ross починає рух на північ через протоку до Чорного моря для здійснення операцій із забезпечення безпеки на морі з партнерами та союзниками. Увосьме цього року корабель США відвідує Чорне море", — йдеться у дописі.

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Російське держінформагентство ТАСС повідомило, що, у свою чергу, корабель ВМС РФ взяв на супровід судно з США.

Тим часом Росія продовжує мілитаризацію окупованого Кримського півострова. Так, у жовтні, в окупований Севастополь прибув військовий корабель РФ.

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