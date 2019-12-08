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В США офіційно спустили на воду новітній авіаносець "Джон Кеннеді"

В США офіційно спустили на воду новітній авіаносець "Джон Кеннеді"

Київ • УНН

 • 77589 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Новітній американський авіаносець типу “Джеральд Форд” (Gerald Ford) — “Джон Кеннеді” (John F. Kennedy, бортовий номер — CVN 79) — офіційно спущений на воду. Про це повідомила в суботу пресслужба компанії Huntington Ingalls Industries, HII, що виконує будівництво корабля, передає УНН.

“Авіаносець „Джон Кеннеді“ офіційно спущений на воду 7 грудня на підрозділі HII Newport News Shipbuilding, розташованому в місті Ньюпорт-Ньюс, штат Вірджинія. Хресною матір’ю корабля стала дочка президента США Джона Кеннеді, Керолайн Кеннеді”, — повідомили в пресцентрі.

Як відзначили в HII, корабль почали будувати в лютому 2011 року. “Авіаносець” Джон Кеннеді “буде переданий Військово-морським силам США в 2022 році”, — повідомили в компанії.

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“Джон Кеннеді” є другим авіаносцем типу “Джеральд Форд”. На ньому встановлена ​​електромагнітна катапульта і вдосконалена система посадки палубних літаків, що дозволяє збільшити число вильотів на третину в порівнянні з авіаносцями попереднього проекту Nimitz. Водотоннажність авіаносця “Джон Кеннеді” сягає близько 100 тис. тонн, швидкість — понад 30 вузлів. До складу палубної авіагрупи корабля входить більше 75 літаків. Вартість основного контракту на проектування та будівництво корабля, підписаного в червні 2015 року, склала 3,35 млрд доларів.

Нагадаємо, узбережжя США охоронятиме новий суперсучасний корабель-невидимка.

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