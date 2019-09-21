Велика Британія відправила на випробування новий авіаносець, найбільший в історії британського флоту
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Авіаносець “Прінс оф Уельс”, другий корабель типу “Куїн Елізабет”, рушив з шотландського Росайту, де добудовувався на плаву, північно-західного узбережжя Шотландії для проходження ходових випробувань, пише УНН з посиланням на британське міністерство оборони.
Згідно з повідомленням міністерства оборони Великої Британії, після завершення перевірок корабель відправиться до місця приписки в Портсмуті, де відбудеться прийняття авіаносця до складу ВМС.
Будівництво авіаносця “Прінс оф Уельс” типу “Куїн Елізабет” велося з 2011 року. Він і головний корабель проекту є найбільшими в країні за всю історію існування її флоту. У процесі побудови “Прінс оф Уельс” повинен був зазнати змін — через економію корабель планувалося переобладнати в вертольотоносець, але потім військові від цих планів відмовилися.
Повна водотоннажність авіаносця складає 70,6 тисячі тонн при довжині 280 метрів і ширині 73 метри. Авіаносець здатний розвивати швидкість до 25 вузлів, а дальність його ходу становить близько 10 тисяч морських миль (близько 18,5 тисячі кілометрів). Авіаносець може нести до 50 літальних апаратів, включаючи винищувачі F-35B Lightning II, протичовнові вертольоти Merlin і важкі транспортні вертольоти Chinook.
Згідно з діючими планами міністерства оборони Великої Британії, “Прінс оф Уельс” увійде до складу Королівських ВМС в кінці 2019 го — початку 2020 року. В операціях британського флоту новий корабель візьме участь в 2021 році.
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