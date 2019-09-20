Абромавичус хоче продати ракетний крейсер "Україна"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Доцільності у добудові ракетного крейсера "Україна", що нині утримується на ДП "Миколаївський суднобудівний завод", немає, тому необхідно розглянути можливість продажу цього корабля. Таку думку в інтерв’ю DW висловив гендиректор ДК "Укроборонпром" Айварас Абромавичус, передає УНН.
"В України немає потреби у крейсері такого масштабу, тому ми розглядатимемо можливість продажу цього крейсера. Ми будемо будувати нові кораблі: меншого масштабу та у більшій кількості, виходячи із потреб наших Збройних сил", – повідомив Абромавичус.
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Як відомо, ракетний крейсер, який розроблявся у 70-х роках XX сторіччя для знищення авіаносців у океанах, вже не здатний ефективно діяти у сучасних умовах. Він не придатний для застосування у Чорному та Азовському морях, та утримується на ДП "Миколаївський суднобудівний завод".
Зазначимо, що утримання ракетного крейсеру є надзвичайно важливим та фінансово-затратним. Цей корабель, з тоннажем у 11 500 т. та довжиною 186,4 м., якщо роботи з утримання не будуть проводитись, може затонути, що призведе до екологічної катастрофи, забруднення акваторії річки Інгул, Південний Буг та Чорного моря.