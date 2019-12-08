В США официально спущен на воду новейший авианосец "Джон Кеннеди"

“Авианосец „Джон Кеннеди“ официально спущен на воду 7 декабря на подразделении HII Newport News Shipbuilding, расположенном в городе Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния. Крестной матерью корабля стала дочь президента США Джона Кеннеди, Кэролайн Кеннеди”, — сообщили в пресс-центре.

Как отметили в HII, корабль начали строить в феврале 2011 года. “Авианосец „Джон Кеннеди“ будет передан Военно-морским силам США в 2022 году”, — сообщили в компании.

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“Джон Кеннеди” является вторым авианосцем типа “Джеральд Форд”. На нем установлена ​​электромагнитная катапульта и усовершенствованная система посадки палубных самолетов, что позволяет увеличить число вылетов на треть по сравнению с авианосцами предыдущего проекта Nimitz. Водоизмещение авианосца “Джон Кеннеди” составляет около 100 тыс. тонн, скорость — более 30 узлов. В состав палубной авиагруппы корабля входит более 75 самолетов. Стоимость основного контракта на проектирование и строительство корабля, подписанного в июне 2015 года, составила 3,35 млрд долларов.

Напомним, побережье США будет охранять новый суперсовременный корабль-невидимка.