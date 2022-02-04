Ердоган заявив, що Зеленський згоден на зустріч із Путіним у Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Президент України Володимир Зеленський погодився зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним у Туреччині, пише УНН з посиланням на Anadolu.
Ердоган повідомив, що довів до відома Володимира Зеленського готовність Туреччини до внеску до зниження напруженості між Україною та РФ.
Цитата:
“Зеленський сказав мені: як тільки ви зателефонуєте, я вже наступного дня або через день приїду туди, куди ви скажете”, — розповів турецький лідер.
Деталі
За словами президента Туреччини, у разі, якщо після зустрічі з Путіним російська сторона схвалить ідею турецького посередництва, Анкара буде готова зробити посильний внесок у процес діалогу між Москвою та Києвом.
“Я надаю особливої значущості зустрічі з президентом Росії. Треба погодити дату візиту російського лідера після Олімпіади в Пекіні. Сподіваюся, що зустріч Зеленського та Путіна відбудеться та стане шансом для всього регіону. Анкара готова також надати майданчик для технічних обговорень кроків щодо зниження ескалації у регіоні”, — наголосив Ердоган.
Що було раніше
Під час візиту до Києва напередодні президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган на зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським вкотре запропонував посередницьку роль Туреччини у переговорах із Росією.
19 січня офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калин заявив, що Анкара готова взяти участь у деескалації відносин між Києвом та Москвою. Президент Реджеп Таїп Ердоган запросив російського та українського колег до Туреччини, щоб “залагодити розбіжності”. Калин пояснив пропозицію тим, що Туреччина одночасно є “дружньою країною як Росії, так і України” та членом НАТО.
Це не вперше, коли турецький лідер пропонує свою допомогу: у листопаді 2021 року він уже заявляв про бажання брати участь у вирішенні російсько-українського конфлікту.
За даними Reuters, Туреччина також обговорює можливість проведення Стамбула наступного засідання Мінської групи.