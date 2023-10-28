Ердоган закликав Ізраїль припинити атаки на сектор Гази
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Поки тривають зіткнення на лінії Ізраїль-Газа, президент Туреччини Реджеп Ердоган виступив із заявою у соцмережі Х. У своєму повідомленні турецький лідер закликав Ізраїль припинити свої атаки по Газі. Також Ердоган закликав громадян своєї країни вийти на мітинг на підтримку палестинців. Про це повідомляє інформаційне агентство Анадолу, передає УНН.
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“Постійно зростаючі „ізраїльські“ бомбардування Гази, які посилилися минулої ночі, знову були спрямовані проти жінок, дітей і невинних цивільних осіб і поглибили гуманітарну кризу. „Ізраїль“ повинен негайно вийти зі стану божевілля і припинити свої напади. Усі мої брати, сьогодні ми робимо ці заклики сильнішими”, — йдеться у заяві президента Туреччини.
“Я запрошую вас на Великий палестинський мітинг в стамбульському аеропорту імені Ататюрка, де ми будемо кричати, що ми стоїмо разом з палестинським народом проти „ізраїльського“ гніту”, — закликав Ердоган.
Нагадаємо
Декілька днів тому, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що не вважає ХАМАС терористичною організацією і скасував поїздку до Ізраїлю.