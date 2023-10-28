Эрдоган призвал Израиль прекратить атаки на сектор Газа
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Пока продолжаются столкновения на линии Израиль-Газа, президент Турции Реджеп Эрдоган выступил с заявлением в соцсети Х. В своем сообщении турецкий лидер призвал Израиль прекратить свои атаки по Газе. Также Эрдоган призвал граждан своей страны выйти на митинг в поддержку палестинцев. Об этом сообщает информационное агентство Анадолу, передает УНН.
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“Постоянно растущие „израильские“ бомбардировки Газы, которые усилились прошлой ночью, снова были направлены против женщин, детей и невинных гражданских лиц и углубили гуманитарный кризис. „Израиль“ должен немедленно выйти из состояния безумия и прекратить свои нападения. Все мои братья, сегодня мы делаем эти призывы более сильными”, — говорится в заявлении президента Турции.
“Я приглашаю вас на Большой палестинский митинг в стамбульском аэропорту имени Ататюрка, где мы будем кричать, что мы стоим вместе с палестинским народом против „израильского“ гнета”, — призвал Эрдоган.
Напомним
Несколько дней назад, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не считает ХАМАС террористической организацией и отменил поездку в Израиль.