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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Эрдоган призвал Израиль прекратить атаки на сектор Газа

Киев • УНН

 • 104366 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Пока продолжаются столкновения на линии Израиль-Газа, президент Турции Реджеп Эрдоган выступил с заявлением в соцсети Х. В своем сообщении турецкий лидер призвал Израиль прекратить свои атаки по Газе. Также Эрдоган призвал граждан своей страны выйти на митинг в поддержку палестинцев. Об этом сообщает информационное агентство Анадолу, передает УНН.

Эрдоган призвал Израиль прекратить атаки на сектор Газа

Цитата

“Постоянно растущие „израильские“ бомбардировки Газы, которые усилились прошлой ночью, снова были направлены против женщин, детей и невинных гражданских лиц и углубили гуманитарный кризис. „Израиль“ должен немедленно выйти из состояния безумия и прекратить свои нападения. Все мои братья, сегодня мы делаем эти призывы более сильными”, — говорится в заявлении президента Турции.

“Я приглашаю вас на Большой палестинский митинг в стамбульском аэропорту имени Ататюрка, где мы будем кричать, что мы стоим вместе с палестинским народом против „израильского“ гнета”, — призвал Эрдоган.

Напомним

Несколько дней назад, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не считает ХАМАС террористической организацией и отменил поездку в Израиль.

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