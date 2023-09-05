Ердоган про війну в Україні: "На обрії немає обнадійливої картини миру"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який напередодні провів зустріч у сочі з російським диктатором володимиром путіним, говорячи про війну рф проти України, заявив, що на горизонті немає обнадійливої картини миру, пише УНН з посиланням на турецьке видання Evrensel.
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«На жаль, війна, яка триває вже 1,5 роки, все ще триває. На обрії немає обнадійливої картини миру», - сказав Ердоган щодо війни в Україні.
Нагадаємо
4 вересня Ердоган заявив про готовність Туреччини виступити в ролі посередника в переговорах рф і України.