Ердоган про війну в Україні: "На обрії немає обнадійливої картини миру"

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«На жаль, війна, яка триває вже 1,5 роки, все ще триває. На обрії немає обнадійливої картини миру», - сказав Ердоган щодо війни в Україні.

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4 вересня Ердоган заявив про готовність Туреччини виступити в ролі посередника в переговорах рф і України.