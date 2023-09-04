Ердоган заявив про готовність Туреччини виступити в ролі посередника в переговорах рф і України
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Туреччина готова взяти на себе роль посередника в переговорах рф і України. Про це повідомив турецький президент Реджеп Таїп Ердоган за підсумками переговорів, що відбулися в сочі з російським диктатором путіним, передає УНН з посиланням на росЗМІ.
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"Ми рішуче налаштовані продовжувати докладати зусиль по встановленню в нашому регіоні міцного миру, стабільності і процвітання. Ми раніше виступали як країна-господиня прямих переговорів між сторонами конфлікту. Ми як і раніше готові зробити від себе все залежне в цьому питанні і виступити в ролі посередника", - сказав Ердоган.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що на переговорах президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана і російського диктатора Володимира Путіна Ердоган запропонує себе як посередника в переговорах рф і України.