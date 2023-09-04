Эрдоган заявил о готовности Турции выступить в роли посредника в переговорах рф и Украины

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"Мы решительно настроены продолжать прилагать усилия по установлению в нашем регионе прочного мира, стабильности и процветания. Мы ранее выступали как страна-хозяйка прямых переговоров между сторонами конфликта. Мы по-прежнему готовы сделать от себя все зависящее в этом вопросе и выступить в роли посредника", - сказал Эрдоган.

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Ранее сообщалось, что на переговорах президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и российского диктатора Владимира Путина Эрдоган предложит себя в качестве посредника в переговорах рф и Украины.