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Эрдоган заявил о готовности Турции выступить в роли посредника в переговорах рф и Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 сентября. УНН. Турция готова взять на себя роль посредника в переговорах рф и Украины. Об этом сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров, состоявшихся в Сочи с российским диктатором Путиным, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Цитата

"Мы решительно настроены продолжать прилагать усилия по установлению в нашем регионе прочного мира, стабильности и процветания. Мы ранее выступали как страна-хозяйка прямых переговоров между сторонами конфликта. Мы по-прежнему готовы сделать от себя все зависящее в этом вопросе и выступить в роли посредника", - сказал Эрдоган.

Дополнение

Ранее сообщалось, что на переговорах президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и российского диктатора Владимира Путина Эрдоган предложит себя в качестве посредника в переговорах рф и Украины.

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