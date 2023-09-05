Эрдоган о войне в Украине: "На горизонте нет обнадеживающей картины мира"

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«К сожалению, война, которая длится уже 1,5 года, все еще продолжается. На горизонте нет обнадеживающей картины мира», - сказал Эрдоган относительно войны в Украине.

Напомним

4 сентября Эрдоган заявил о готовности Турции выступить в роли посредника в переговорах рф и Украины.