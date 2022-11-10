Ердоган позитивно оцінив виведення військ рф з Херсона і знову заговорив про посередництво

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"Рішення, ухвалене росією щодо Херсона, є позитивним", – сказав Ердоган.

Крім того, президент Туреччини вкотре дав зрозуміти, що має намір виступити посередником у переговорному процесі між росією та Україною.

"Я сподіваюся, що в разі участі росії в G20 у нас буде можливість зустрітися. В іншому разі ми продовжимо вести телефонну дипломатію з росією. Ми сподіваємося на успіх у посередництві", – додав Ердоган.

Нагадаємо

Міністр оборони рф сергій шойгу наказав вивести російські війська з правобережжя Херсонської області.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що поки що рано говорити про виведення російських військ з Херсона.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що висновки можна буде зробити пізніше, зважаючи на розвиток подій.