Ердоган позитивно оцінив виведення військ рф з Херсона і знову заговорив про посередництво
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав позитивним рішення росії вивести свої війська з правого берега Херсонської області і знову заговорив про посередництво у переговорах між росією та Україною. Про це повідомляє УНН із посиланням на Sabah.
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"Рішення, ухвалене росією щодо Херсона, є позитивним", – сказав Ердоган.
Крім того, президент Туреччини вкотре дав зрозуміти, що має намір виступити посередником у переговорному процесі між росією та Україною.
"Я сподіваюся, що в разі участі росії в G20 у нас буде можливість зустрітися. В іншому разі ми продовжимо вести телефонну дипломатію з росією. Ми сподіваємося на успіх у посередництві", – додав Ердоган.
Нагадаємо
Міністр оборони рф сергій шойгу наказав вивести російські війська з правобережжя Херсонської області.
Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що поки що рано говорити про виведення російських військ з Херсона.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що висновки можна буде зробити пізніше, зважаючи на розвиток подій.