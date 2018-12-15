Епіфаній закликав церковників до єднання
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Новообраний голова Автокефальної Помісної Православної Церкви України митрополит Епіфаній закликав усіх церковників до єднання. Про це він сказав зі сцени на Софіївські площі, передає кореспондент УНН.
"Я б хотів закликати всіх наших співбратів, архієреїв, всіх вірних до новоствореної єдиної української православної церкви. Двері нашої церкви відкриті до всіх. Ми закликаємо всіх до єднання. Ми закликаємо всіх бути в цій визнаній єдиній помісній українській православній церкві", - сказав Епіфаній.
Він додав, що новостворена церква служитиме українського народу.
"Переконаний, що помісна православна церква єдина і визнана вірою і правдою служитиме своєму українському народові, молитиметься і вестиме його шляхом спасіння", - зазначив Епіфаній.
Як повідомляв УНН, створено Автокефальну Помісну Православну Церкву України.
Як повідомляв УНН, Об'єднавчий собор обрав предстоятелем єдиної помісної УПЦ митрополита Епіфанія.