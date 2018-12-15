Епифаний призвал церковников к единению
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Новоизбранный председатель Автокефальной Поместной Православной Церкви Украины митрополит Епифаний призвал всех церковников к единению. Об этом он сказал со сцены на Софиевской площади, передает корреспондент УНН.
"Я бы хотел призвать всех наших собратьев, архиереев, всех верных ко вновь единой украинской православной церкви. Двери нашей церкви открыты для всех. Мы призываем всех к единению. Мы призываем всех быть в этой признанной единой поместной украинской православной церкви", - сказал Епифаний.
Он добавил, что вновь церковь служить украинскому народу.
"Убежден, что поместная православная церковь едина и признана верой и правдой служить своему украинскому народу, молиться и вести его путем спасения", - отметил Епифаний.
Как сообщал УНН, создано Автокефальную поместную православную церковь Украины.
Как сообщал УНН, Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.