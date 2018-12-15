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Епифаний призвал церковников к единению

Киев • УНН

 • 11924 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Новоизбранный председатель Автокефальной Поместной Православной Церкви Украины митрополит Епифаний призвал всех церковников к единению. Об этом он сказал со сцены на Софиевской площади, передает корреспондент УНН.

Епифаний призвал церковников к единению

"Я бы хотел призвать всех наших собратьев, архиереев, всех верных ко вновь единой украинской православной церкви. Двери нашей церкви открыты для всех. Мы призываем всех к единению. Мы призываем всех быть в этой признанной единой поместной украинской православной церкви", - сказал Епифаний.

Он добавил, что вновь церковь служить украинскому народу.

"Убежден, что поместная православная церковь едина и признана верой и правдой служить своему украинскому народу, молиться и вести его путем спасения", - отметил Епифаний.

Как сообщал УНН, создано Автокефальную поместную православную церковь Украины.

Как сообщал УНН, Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.

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