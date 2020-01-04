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Епіфаній розповів про ставлення ПЦУ до легалізації медичної марихуани

Епіфаній розповів про ставлення ПЦУ до легалізації медичної марихуани

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. Православна церква України наразі “не вникала” у питання легалізації медичної марихуани, заявив предстоятель ПЦУ Епіфаній в інтерв’ю Радіо Свобода, передає УНН.

“Загалом ми поки що не вникали у це питання. Ми, звичайно, робили певні заяви щодо вакцинації, тих актуальних питань, які зараз турбують загалом наше суспільство. І ми підтримуємо ті речі, які є корисними для збереження здоров’я людини. Зараз поки що ще держава не розробила певного чіткого бачення чи певного законопроєкту, чи певних норм уряду, якими це питання унормували б. Коли ми будемо бачити, що це питання унормоване вже на виході, то, відповідно, ми також будемо робити певні заяви, чи підтримуємо, чи не підтримуємо”, — сказав Епіфаній.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За рік до ПЦУ приєдналися приблизно 600 парафій Московського патріархату — Епіфаній

У травні народні депутати восьмого скликання зареєстрували законопроєкт, який врегульовує використання канабісу для потреб медицини й марихуани. Відповідна петиція на сайті парламенту зібрала необхідні 25 тисяч підписів. Втім, восьме скликання Верховної Ради не встигло розглянути цей документ, і 28 липня він був відкликаний.

Нагадаємо, Епіфаній повідомив, коли ПЦУ претендуватиме на статус патріархату.

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