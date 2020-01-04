Епифаний рассказал об отношении ПЦУ к легализации медицинской марихуаны

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 110077 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 112674 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 111177 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 123101 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 103662 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107130 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107431 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131754 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130557 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Епифаний рассказал об отношении ПЦУ к легализации медицинской марихуаны

Епифаний рассказал об отношении ПЦУ к легализации медицинской марихуаны

Киев  •  УНН

 • 15334 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Православная церковь Украины пока "не вникала" в вопросы легализации медицинской марихуаны, заявил предстоятель ПЦУ Епифаний в интервью Радио Свобода, передает УНН.

“В целом мы пока не вникали в этот вопрос. Мы, конечно, делали определенные заявления о вакцинации, тем актуальным вопросам, которые сейчас беспокоят целом наше общество. И мы поддерживаем те вещи, которые являются полезными для сохранения здоровья человека. Сейчас пока еще государство не разработало определенного четкого видения или определенного законопроекта, или определенных норм правительства, которыми этот вопрос унормировали бы. Когда мы будем видеть, что этот вопрос нормирован уже на выходе, то, соответственно, мы также будем делать определенные заявления, поддерживаем, не поддерживаем”, — сказал Епифаний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За год к ПЦУ присоединились около 600 приходов Московского патриархата — Епифаний

В мае народные депутаты восьмого созыва зарегистрировали законопроект, регулирующий использование каннабиса для нужд медицины и марихуаны. Соответствующая петиция на сайте парламента собрала необходимые 25 тысяч подписей. Впрочем, восьмое созыва Верховной Рады не успело рассмотреть этот документ, и 28 июля он был отозван.

Напомним, Епифаний сообщил, когда ПЦУ претендовать на статус патриархата.

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